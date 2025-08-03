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Ünlü spiker Levent Bitecik'ten acı haber geldi! Hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü spiker Levent Bitecik&#039;ten acı haber geldi! Hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci ve Seslendirme Uzmanı Levent Bitecik, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Sevenleri, Bitecik’i Antalya’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

Gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 65 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü spiker Levent Bitecik'ten acı haber geldi! Hayatını kaybetti - 1. Resim

Kariyerine 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak başlayan Bitecik, daha sonra Star TV ve Kanal D gibi televizyon kanallarında haber spikerliği yaptı.

Ünlü spiker Levent Bitecik'ten acı haber geldi! Hayatını kaybetti - 2. Resim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kanal D Haber Merkezi’nde Seslendirme Uzmanı olarak görevini sürdüren gazeteci, meslek hayatı boyunca sayısız yayına imza attı.

Ünlü spiker Levent Bitecik'ten acı haber geldi! Hayatını kaybetti - 3. Resim

Levent Bitecik, Antalya’da düzenlenen cenaze töreniyle, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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