Ünlü spiker Levent Bitecik'ten acı haber geldi! Hayatını kaybetti

Gazeteci ve haber spikeri Levent Bitecik, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerine 1980’li yıllarda TRT FM’de spiker olarak başlayan Bitecik, daha sonra Star TV ve Kanal D gibi televizyon kanallarında haber spikerliği yaptı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kanal D Haber Merkezi’nde Seslendirme Uzmanı olarak görevini sürdüren gazeteci, meslek hayatı boyunca sayısız yayına imza attı.

Levent Bitecik, Antalya’da düzenlenen cenaze töreniyle, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.