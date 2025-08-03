Göl kenarında gördükleriyle şaşkına döndüler! Endişeye düşüren manzara sonrası araştırma talep ettiler

Elazığ'da balıkçıları endişeye sürükleyen bir durum baş gösterdi.

GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Elazığ Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık, dönemsel olarak kerevit avcılığı yapıyor. Bu kapsamda son olarak balıkçıların avladığı kerevitlerin büyük çoğunluğu ölü olarak çıkartıldı.

Gördükleri manzara karşısında endişeye düşün balıkçılar, kerevit ölümlerinin sebebinin araştırılmasını talep etti.