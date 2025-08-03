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Göl kenarında gördükleriyle şaşkına döndüler! Endişeye düşüren manzara sonrası araştırma talep ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Göl kenarında gördükleriyle şaşkına döndüler! Endişeye düşüren manzara sonrası araştırma talep ettiler
Elazığ, Keban Baraj Gölü, Balıkçılık, Kerevit, Endişe, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da, özellikle balıkçıları endişeye sürükleyen bir durum baş gösterdi. Elazığ Keban Baraj Gölü'nde olta atmaya giden balıkçılar, kerevitlerin toplu şekilde öldüğünü gözlemledi. Gördükleri manzara karşısında endişeye düşen balıkçılar, kerevit ölümlerinin sebebinin araştırılmasını talep etti.

Elazığ'da balıkçıları endişeye sürükleyen bir durum baş gösterdi.

Göl kenarında gördükleriyle şaşkına döndüler! Endişeye düşüren manzara sonrası araştırma talep ettiler - 1. Resim

GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Elazığ Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık, dönemsel olarak kerevit avcılığı yapıyor. Bu kapsamda son olarak balıkçıların avladığı kerevitlerin büyük çoğunluğu ölü olarak çıkartıldı.

Gördükleri manzara karşısında endişeye düşün balıkçılar, kerevit ölümlerinin sebebinin araştırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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