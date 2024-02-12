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    • Ihlamurun fiyatını gören hasta oluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ihlamurun fiyatını gören hasta oluyor
    Ihlamur, Zam, Fiyat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gıda fiyatları dünyada gerilerken, Türkiye'de yükselişini sürdürüyor. Vatandaşlar absürt fiyat etiketlerine duyarsız hale gelmeye başlarken, her kış hastalıktan kurtulmak için içilen ıhlamur da sessiz sedasız zamlandı. Pek çok faydasıyla bilinen ıhlamurun kilogram fiyatı 600 TL'ye dayandı.

    Halk arasında gribal enfeksiyonun ilacı olarak bilinen ıhlamur, son dönemdeki zam furyasından nasibini aldı. Kayseri’de aktarcılık yapan Muhammed Hanzala Altun, pek çok faydasıyla bilinen ıhlamurun 600 TL’den satıldığını söyledi.

    Ihlamur, vatandaşlarca oldukça fazla tercih ediliyor. Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor. Ihlamur ve zencefilin gribal enfeksiyona iyi geldiğini söyleyen Aktar Muhammed Hanzala Altun, aktarlarda da vatandaşların en çok tercih ettiği bitkinin ıhlamur olduğunu belirtti.

    Ihlamurun fiyatını gören hasta oluyor

    "IHLAMUR VE ZENCEFİL SATIŞLARI YÜKSEK"

    Ihlamurun kilogram fiyatının 600 TL olduğunu dile getiren Altun, “Havaların normalden farklı gitmesinden dolayı şu anda gribin farklı türü var. İnsanların sürekli öksürük, geniz akıntısı gibi şikayetleri var. Pandemi gibi diyebiliriz. Hastanelerin doluluk oranı yüksek. Bizde de şu anda ıhlamur ve zencefil satışı yüksek.

    "100 GRAMI 60 TL"

    Ihlamurun gribe, nezleye, geniz akıntısına faydası olduğu için şu anda satışlar yüksek şekilde ilerliyor. Ihlamurun 100 gramını 60 TL’den satıyoruz. Bu da kilo olarak bakarsak, 600 TL’ye tekamül ediyor. Ihlamur kaynadıkça rengini ve aromasını verir. Ihlamur bir kere demlenip, atılacak bir ürün değil. Soğuduğu zaman ocakta tekrardan ısıtılıp, tüketilebilir.

    Ihlamurun fiyatını gören hasta oluyor

    Kaynatıldıkça daha da çok aromasını veren bir bitkidir. Vatandaşların fiyata tepkisi olmuyor. Çünkü 100 gram ıhlamur baya çok ediyor. 100 gram ıhlamur 3 kişilik bir aileye 1 ay kadar yetiyor” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IhlamurZamFiyat
    Haberler > Ekonomi > Ihlamurun fiyatını gören hasta oluyor
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