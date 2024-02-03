İki bakanlıktan tasarruf hamlesi! Su yeniden dönüşecek, yağmur boşa yağmayacak

Tarım Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı, sanayide su kullanımını yüzde 50 düşürmeyi hedefleyen iş birliğine imza attı. Türkiye’nin su risklerine dikkat çekilerek suda kaçak oranının azaltılması, suyun yeniden kullanımı, verimliliğin artırılması, yağmur suyu hasadı ve gri su uygulamaları devreye alınacak.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dün Kocaeli’de Sanayi-Su Buluşması etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bakanlık birimleri, sanayiciler ve uzmanlar su tasarrufu konusunda atılacak adımları ele aldı. Etkinlik kapsamında iki bakanlık arasında “Sanayide Su Verimliliği Çalışmaları Kapsamında Yapılacak İş Birliğine Yönelik Protokol” imzalandı. Buna göre; alınacak tedbirler ve atılacak adımlarla su kullanımında önemli bir yeri olan sanayide kısa vadede su tüketiminin yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı su verimliliği sistemleri, suda kaçak oranının azaltılması, suyun yeniden kullanımı, verimliliğin arttırılması, yağmur suyu hasadı ve gri su uygulamalarına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı “Kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği için hedef ve stratejilerimizi belirledik. Sanayide hedefimiz su verimliliği tedbirlerinin uygulanmasıyla yüzde 50’ye varan oranda su kazanımı sağlanması” dedi.

KAYNAK YÜZDE 20 AZALACAK

Bakan Yumaklı “Konu su olunca tamamını bir bütün olarak düşünmek, planlamak zorundayız. Sadece altı sene sonra nüfusumuz yüzde 10 artarken, su kaynaklarımızın iklim değişikliği etkileriyle yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz. Ülkemizde 1.313 metreküp olan yıllık kişi başı su potansiyeli, gerekli tedbirleri almazsak, 2030 yılında 1.000 metreküpün altına düşecek. Su verimliliğinin kaçınılmaz olduğunu ve gerekli adımların bir an önce atılmasının elzem olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

152 SEKTÖREL REHBER

Endüstriyel Su Verimliliği Eylem Planı ile 152 sektörel su verimliliği rehberi hazırladıklarını anlatan Yumaklı “Tekniklerin uygulanması hâlinde tekstil ve giyim sektöründe ortalama yüzde 50, kimya, petrokimya, eczacılık sektöründe ortalama yüzde 37, gıda ve içecek sektöründe ortalama yüzde 48, ana metal sanayi ve fabrikasyon metal ürünlerinde ortalama yüzde 52, ağaç ve ağaç ürünleri imalatında ortalama yüzde 47, deri ve deri ürünleri sektöründe ortalama yüzde 43 daha az su kullanabileceğimizi belirledik” ifadelerini kullandı.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN TEMEL BİLEŞENİ

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da “Akdeniz iklim kuşağındaki ülkemiz, maalesef iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri. İklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde su varlığının yüzde 25’e varan oranlarda azalabileceğini görülüyor. Türkiye, su stresi yaşayan ülkeler arasında. Suyun verimli ve etkili kullanımı, ülkemizde başarılı bir yeşil dönüşüm politikasının temel bileşenidir. Sanayide su verimliliğini arttıracak mevzuat, farkındalık ve destek mekanizmaları çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Nasıl ki Millî Teknoloji Hamlesi ile toplumsal bir seferberliği sağladıysak ülkemizin yeşil dönüşümünde de aynı seferberlik ruhunu harekete geçiriyoruz. Bu dönüşümü, geleceğin Türkiye’sini inşa etmek, gençlerimize, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

SU KANUNU OLMALI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Vekili İbrahim Burkay da şunları söyledi: "Su konusunda acil tedbirleri bugünden almamız gerekiyor. Bir damla suya muhtaç olacağımız günleri düşündüğümüzde kaynakların giderek azalması da oldukça riskli. Türkiye’de su maalesef sınırsız bir kaynak gibi görülüyor. Yakın gelecekte su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz. Tarımda ciddi bir su kıtlığı var. Yer altı sularını kaybediyoruz. Yeni bir Su Kanunu’na ihtiyacımız var."