İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

Son 10 yılın en kurak dönemini 2023'te yaşayan ve geçen ocak ayında su seviyesi yüzde 30'un altına kadar düşen İstanbul barajları yeniden canlandı. Barajlardaki doluluk oranı, 2024 ocak ayında ise yüzde 67'yi aştı.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 11:54 - Güncelleme:

İski, İstanbul, Baraj, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı