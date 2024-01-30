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    • İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

    Son 10 yılın en kurak dönemini 2023'te yaşayan ve geçen ocak ayında su seviyesi yüzde 30'un altına kadar düşen İstanbul barajları yeniden canlandı. Barajlardaki doluluk oranı, 2024 ocak ayında ise yüzde 67'yi aştı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İski, İstanbul, Baraj, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son 10 yılın en kurak ve yağışsız dönemini geçiren İstanbul'da 2023 yılının ocak ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30’un altına kadar gerilemişti.

    İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

    1 yıl sonra 2024 yılı ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 67.38'e çıktı.

    İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

    Alibey Barajı’nda geçen yıl ocak ayında su seviyesi yüzde 21.73'ken, 2024 yılı ocak ayında ise su seviyesi 71.15 oranına kadar yükseldi.

    İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

    KEMERLER SU ALTINDA KALDI

    Alibey Barajı'nda geçen dönem kuraklık nedeniyle tamamen gün yüzüne çıkan Mağlova ve Güzelce su kemerlerinin bir kısmı doluluğun artmasıyla su altında kaldı.

    İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

    1 yıl içerisindeki değişim havadan aynı açıyla çekilen görüntülerle net bir şekilde ortaya çıktı.

    İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim

    Barajların son doluluk oranları şöyle:

    • Alibey Barajı yüzde 71.15
    • Büyükçekmece Barajı yüzde 61.15
    • Darlık Barajı yüzde 87.21
    • Istrancalar Barajı yüzde 64.55
    • Kazandere Barajı yüzde 59.77
    • Elmalı Barajı yüzde 87.21
    • Ömerli Barajı yüzde 85.38
    • Pabuçdere Barajı yüzde 35.17
    • Sazlıdere Barajı yüzde 47.86
    • Terkos Barajı yüzde 56.7
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İskiİstanbulBaraj
    Haberler > Gündem > İstanbul'un barajları canlandı! Susuz yazın ardından sevindiren değişim
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