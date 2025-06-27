İklim değişikliğinde felaket senaryosu! Üretimden kuraklığa... Kayıp milyarca doları bulabilir

Türkiye genelinde yağış miktarında yüzde 30 düşüş olacağı tahmin ediliyor. Buğday, mısır, çeltik ve pamukta yüzde 20’ye kadar rekolte kaybı, iklim kaynaklı tabii afetlerde de milyarlarca dolarlık zararlar söz konusu.

ESMA ALTIN ANKARA - Meclis Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, son yıllarda etkisi giderek artan iklim değişikliğinin meydana getirdiği olumsuz etkileri masaya yatırdı. Komisyonda sunum yapan İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, Türkiye’nin en hızlı ısınan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek, Akdeniz Bölgesi’nde 2-3 kat daha uzun süren kuraklıkların yaşanacağının, bölgedeki tek göl olarak Beyşehir Gölü’nün 2070 yılına gelindiğinde tamamen kuruyabileceğinin öngörüldüğünü aktardı. Geçtiğimiz yılın 1971’den bu yana en sıcak yıl olduğunu belirten Solak, yağış seviyesinin de yüzde 6,3 oranında düştüğünü, kuraklıkların artarken sellerin de öngörülemez hâle geldiğini ifade etti.

10 YILDA 2 TRİLYON DOLAR KAYIP

2023’te küresel afet kayıplarının toplamda 250 milyar doları bulduğunu, Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre de 2014-2023 yıllarında 2 trilyon dolarlık bir zararın yaşandığını ifade eden Solak, son iki yılda küresel çapta 451 milyar dolarlık zararın yaşandığını, geçen yıl ise dünyada doğal afetlerin sebep olduğu ekonomik kayıpların 320 milyar dolara ulaştığına vurgu yaptı. Solak “Bunun 140 milyar doları sigorta kapsamında karşılandı. Türkiye’ye geldiğimizde bu oran çok daha düşük. Dolayısıyla sigortacılığın kapsamının genişlemesi gerekiyor” dedi. İlgili Haber Tam sıcaktan kavrulurken... İstanbul ve Ankaralılar dikkat! Günler boyu sürecek

SICAKLIK ARTACAK, YAĞIŞ AZALACAK

Küresel iklim değişikliği yüzünden 2100 yılında Türkiye’nin kötümser senaryoda oldukça ısınacağını ve “hot topic” olarak adlandırılan üst sıcaklık bölgesinde yer alacağını aktaran Solak “Akdeniz Bölgesi’nde olumsuz senaryoya göre de 7 dereceye varan sıcaklık artışlarının gerçekleşebileceği söyleniyor. 2100 yılına kadar Türkiye’deki yağış kuşaklarının da Kafkasya’ya doğru yöneldiği ve buradaki yağış kuşaklarında da ciddi kayıpların beklendiği öngörülüyor. Türkiye genelinde ortalama yağışlarda yüzde 30’lara varacak azalma tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) verilerine göre 2080 yılı senaryolarında sadece sıcaklık ve yağış değişimlerinden dolayı buğday, mısır, çeltik, pamuk gibi temel ürünlerde yüzde 5 ila yüzde 20’lik verim kayıpların beklendiğine işaret eden Solak “Trakya bölgesinde buğdayda yüzde 76, ayçiçeğinde yüzde 66 gibi kritik düşüşler muhtemel. Bu, sadece bir verimlilik değil aynı zamanda gıda güvenliği sorunu” diye konuştu.