İlk adım atıldı! Tarihi Hicaz demir yolu canlanıyor

İlk adım atıldı! Tarihi Hicaz demir yolu canlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk adım atıldı! Tarihi Hicaz demir yolu canlanıyor
Ekonomi Haberleri

Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, Hicaz demir yolu hattı için ilk adımın atıldığını belirten Bakan Uraloğlu “Türkiye’nin desteğiyle Suriye Hicaz demir yollarının eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varıldı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde Amman’da düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı’nda, tarihî Hicaz demir yolu hattının yeniden işlerlik kazanmasına yönelik önemli kararlar alındığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Üç ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir mutabakat zaptı taslağı üzerinde uzlaşmaya varıldı. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge ile ilk aşamada kara yolu, demir yolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak” dedi.

Toplantıda özellikle Hicaz demir yolu hattının yeniden işler hâle getirilmesi konusunda tarihî bir adım atıldığını belirten Uraloğlu, “Türkiye’nin desteğiyle, Suriye Hicaz demir yollarının eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varılırken, Ürdün tarafı da lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkânları araştıracak. Kendi Hicaz demir yolu lokomotiflerini Şam’a kadar işletme imkânını inceleyecek” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Akabe Limanı üzerinden Kızıldeniz’e bağlantısallığını artıracak ulaştırma koridorları konusunun da gündeme geldiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

Akabe Limanı başta olmak üzere Suriye ve Ürdün’ün Türkiye üzerinden uluslararası ulaştırma koridorlarına erişiminin geliştirilmesi için ortak teknik çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

