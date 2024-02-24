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    • Haberler > Ekonomi > İmamoğlu'na Sancaktepe'de MHP'lilerden tepki! İlçe başkanı "Geri basın" diyerek karşısına dikildi 

    İmamoğlu'na Sancaktepe'de MHP'lilerden tepki! İlçe başkanı "Geri basın" diyerek karşısına dikildi 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ekrem İmamoğlu, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışamalarına Sancaktepe'de devam ederken gergin anlar yaşandı. MHP standını ziyaret eden İmamoğlu, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, "Geri basın geri..." diyerek İmamoğlu ve beraberindekileri geri çevirdi. Karaalioğlu, "Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diye çıkışırken taraflar arasında arbede yaşandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de temaslarda bulundu, AK Parti ve MHP standını ziyaret etti. İmamoğlu'nun AK Parti standına yaptığı ziyarette renkli görüntüler ortaya çıkarken MHP standında ise gergin anlar yaşandı. 

    AK PARTİLİLERDEN "ÜYE YAPALIM" TEKLİFİ 

    İlk olarak AK Parti standına giden İmamoğlu burada partililerle selamlaştı. AK Partililer tarafından "Üye yapalım" teklifi ile karşılaşan İmamoğlu, partililerle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

    MHP STANDINA ALINMADILAR 

    Daha sonra MHP standına giden İmamoğlu, burada hoş karşılanmadı. Beklediği bir tepki ile karşılaşan İmamoğlu ve beraberindekiler standa alınmadı. 

    "GERİ BASIN GERİ" 

    MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, CHP'lilerin karşısına dikilerek "Geri basın geri" diyerek sert çıktı. Karaalioğlu, "Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diye çıkışırken o anlarda CHP'li ve MHP'liler arasında itişmeler yaşandı. Ortamda arbede oluşurken, İmamoğlu ve beraberindekilerin alandan ayrılmasıyla tansiyon düştü. 

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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