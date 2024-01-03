İnşaat demiri izleme sistemi devreye girdi, 40 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek

3 Ocak 2024 08:58 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:03

Haber Merkezi ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve yapı güvenliği sağlanması amacıyla inşaat demirleri ile ilgili getirdiği yeni kurallar 1 Ocak tarihi itibarıyla uygulamaya girdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulan İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile inşaat demirinin, üretim ve laboratuvar aşaması da dâhil bütün aşamaları takip edilecek ve kayıt altına alınacak. Yeni sistem ile inşaat demiri üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaret ile kayda alınacak ve üretim veya ithalatından yapı müteahhidine teslimine kadar bütün aşamaları izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu doğrultuda inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin Darphane tarafından oluşturulan sisteme kayıt yaptırmaları uyarısında bulundu.

ETİKETSİZ SATIŞ YASAK

Yeni sistem ile stoklarında güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduran firmalar satış yapamayacak. İnşaat demiri, üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaret ile kayda alınacak ve her adımı izlenecek. İnşaat demirleri, yükleme ve indirmeler, toptancılara satışlar, toptancılardan müteahhitlere satışlar, inşaat sahasında yapı denetçilerin kontrolü ve sonunda denetçi onayı ile ürün bazında İDİS sayesinde tek tek görülebilecek. İDİS kapsamında; demirlerin üzerinde ‘İnşaat Demiri Bağ Etiketi’, ‘İnşaat Demiri İşareti’ ve ‘İnşaat Demiri Numune Etiketi’ olmak üzere üç farklı güvenlikli etiket bulunması zorunlu olacak. Takip sistemi sayesinde kayıt dışı ekonomi ile de mücadele edilecek ve yıllık 40 milyar liralık vergi kaybının önüne geçileceği belirtiliyor.