Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İnşaat demiri izleme sistemi devreye girdi, 40 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek

    Deprem tedbirleri çerçevesinde “inşaat demiri izleme sistemi” hayata geçti. İnşaat demiri üretimden kullanıma kadar her aşamada izlenecek. Binalar güvenli hâle gelirken, 40 milyarlık vergi kaybı önlenecek.

    İnşaat demiri izleme sistemi devreye girdi, 40 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve yapı güvenliği sağlanması amacıyla inşaat demirleri ile ilgili getirdiği yeni kurallar 1 Ocak tarihi itibarıyla uygulamaya girdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulan İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile inşaat demirinin, üretim ve laboratuvar aşaması da dâhil bütün aşamaları takip edilecek ve kayıt altına alınacak. Yeni sistem ile inşaat demiri üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaret ile kayda alınacak ve üretim veya ithalatından yapı müteahhidine teslimine kadar bütün aşamaları izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bu doğrultuda inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin Darphane tarafından oluşturulan sisteme kayıt yaptırmaları uyarısında bulundu.

    ETİKETSİZ SATIŞ YASAK

    Yeni sistem ile stoklarında güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduran firmalar satış yapamayacak. İnşaat demiri, üretim hattından çıktığı anda özel güvenlikli işaret ile kayda alınacak ve her adımı izlenecek. İnşaat demirleri, yükleme ve indirmeler, toptancılara satışlar, toptancılardan müteahhitlere satışlar, inşaat sahasında yapı denetçilerin kontrolü ve sonunda denetçi onayı ile ürün bazında İDİS sayesinde tek tek görülebilecek. İDİS kapsamında; demirlerin üzerinde ‘İnşaat Demiri Bağ Etiketi’, ‘İnşaat Demiri İşareti’ ve ‘İnşaat Demiri Numune Etiketi’ olmak üzere üç farklı güvenlikli etiket bulunması zorunlu olacak. Takip sistemi sayesinde kayıt dışı ekonomi ile de mücadele edilecek ve yıllık 40 milyar liralık vergi kaybının önüne geçileceği belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    InşaatVergiDemirFiyat
    Haberler > Ekonomi > İnşaat demiri izleme sistemi devreye girdi, 40 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Borsadan 912 bin yatırımcı göç etti - EkonomiBorsadan 912 bin yatırımcı göç ettiİkinci yüzyılda hedef 10 ülke arasında yer almak! - Ekonomiİkinci yüzyılda hedef 10 ülke arasında yer almak!Dev projelerde son viraj - EkonomiDev projelerde son virajAkaryakıta dev ÖTV zammı öncesi indirim geliyor - EkonomiAkaryakıta dev ÖTV zammı öncesi indirim geliyorTürkiye'nin yeni petrol üssü Gabar - EkonomiTürkiye'nin yeni petrol üssü Gabar2024'te Ek MTV ödenecek mi? İletişim Başkanlığından iddialara cevap geldi - Ekonomi2024'te Ek MTV ödenecek mi? İletişim Başkanlığından iddialara cevap geldiZamlı öğretmen, polis, doktor, memur maaşları ne zaman yatacak? - EkonomiZamlı öğretmen, polis, doktor, memur maaşları ne zaman yatacak?Savunma ve havacılık sanayisinde rekor - EkonomiSavunma ve havacılık sanayisinde rekorEn çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler belli oldu - EkonomiEn çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler belli olduReuters'tan dikkat çeken altın tahmini! - EkonomiReuters'tan dikkat çeken altın tahmini!
    Sonraki Haber Yükleniyor...