İslam Memiş, altın yatırımcıları için fırsat tarihini açıkladı

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Altındaki iniş çıkışların yatırımcılar için alım fırsatı olduğunu vurgulayan Memiş, "Bu hafta toparlanma, önümüzdeki hafta tekrar düşüş baskısı devam eder" açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün ardından altında suni iniş çıkışlar yaşandı. İslam Memiş de bu suni iniş çıkışları, yatırımcılar için bir fırsat olarak gördü.

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ALTIN DÜŞECEK Mİ?

İslam Memiş, altının bu hafta ve haftaya nasıl bir seyirle devam edeceğini açıkladı. Yatırımcılar için altındaki düşüşü bir alım fırsatı olarak gören Memiş, "Bu hafta toparlanma, önümüzdeki hafta tekrar düşüş baskısı devam eder" dedi.

Memiş, yaşanan düşüşün alım için bir fırsat olduğu sözlerini yineledi.

ALTIN BANKADAN ALINIR MI?

Haber Global'e değerlendirmede bulunan Memiş, altının bankadan alınıp alınamayacağına ilişkin şunları söyledi:

Her geçen gün altını saklama koşullarıyla alakalı sorunlar yaşanıyor. Hırsızlığa karşı, deprem korkusuna karşı insanlar fiziki altından uzaklaşıyor.

"SİSTEM İNSANLARI BUNA İTİYOR"

Bunun arkasına sığınıp da fiziki altından uzaklaşmak çok doğru bir karar değil aslında. Bankadan kasa kiralayabilirsiniz, kolunuza en azından bir 50 gramlık bilezik takabilirsiniz.

Bunlar yapılabilir çünkü insanları sisteme dahil ediyor ama sistem de insanları istismar ediyor.