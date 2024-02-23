Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği!

    İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;a kentsel dönüşüm desteği!

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren kiracılara 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri için 700 bin TL hibe, 700 bin TL de kredi desteği sağlanacak. İşyerlerine ise 350 bin TL hibe, 350 bin TL kentsel dönüşüm desteği verilecek. kentsel dönüşüm kredilerinin süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.

    Ayrıntrılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    NASDAQ borsası bir günde servet kazandırdı! Nvidia CEO'su açık ara en çok kazanan milyarder oldu - EkonomiNASDAQ borsası bir günde servet kazandırdıMerkez kararlılığını gösterdi, dolar ve altın zirveden geriledi! ‘Ek sıkılaşma’ mesajı, harareti düşürdü - EkonomiDolar ve altın zirveden gerilediYabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi artıyor! Son 6 haftada 513 milyon dolarlık hisse alımı yaptılar - EkonomiYabancılardan Türkiye'ye son 6 haftada dev yatırımMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüşCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Yılın sonuna doğru rahat nefes alacağız - EkonomiEnflasyon mesajı! Yıl sonunu işaret ettiMerkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade - EkonomiMerkez Bankası bir daha faiz artıracak mı?Şimşek'ten seçim sonrası için net mesaj: Spekülasyonlara itibar etmeyin, politikalarımız aynen devam edecek - EkonomiŞimşek'ten seçim sonrası için net mesaj
    Sonraki Haber Yükleniyor...