İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği!
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren kiracılara 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri için 700 bin TL hibe, 700 bin TL de kredi desteği sağlanacak. İşyerlerine ise 350 bin TL hibe, 350 bin TL kentsel dönüşüm desteği verilecek. kentsel dönüşüm kredilerinin süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.
Ayrıntrılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi