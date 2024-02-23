İstanbul'a kentsel dönüşüm desteği!

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Şubat 2024 00:34 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 00:52 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren kiracılara 100 bin TL tahliye desteği verilecek. Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahipleri için 700 bin TL hibe, 700 bin TL de kredi desteği sağlanacak. İşyerlerine ise 350 bin TL hibe, 350 bin TL kentsel dönüşüm desteği verilecek. kentsel dönüşüm kredilerinin süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.