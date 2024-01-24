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    Kurum’dan 650 bin konut müjdesi! Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren vaatler...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kentsel dönüşüm ve trafikteki problemlere yoğunlaşacak İBB başkan adayı Murat Kurum, yarın büyük bir törenle vaatlerini duyuracak. Kurum’un açıklayacağı 650 bin konutun 250 binini özel sektör, 300 binini İBB iştiraki olan KİPTAŞ yapacak.

    Kurum’dan 650 bin konut müjdesi! Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren vaatler...
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, yarın büyük bir törenle vaatlerini açıklayacak. “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” başlığını taşıyan lansmanda Murat Kurum, İstanbul’un sorunlarını nasıl çözeceğine yönelik projelerini anlatacak. Konut, kentsel dönüşüm ve trafikteki problemlere yoğunlaşacak İBB adayı Murat Kurum’un kazanması durumunda hayata geçireceği vaatlerden bazıları şunlar:

    İstanbul’da beş yılda 650 bin konut inşa edilecek. Bunların 250 bini özel sektör eliyle tamamlanacak. 300 bini İBB iştiraki olan KİPTAŞ eliyle yapılacak. Kiralık problemini çözmek için de 39 ilçede 18 ayda 100 bin sosyal konut yapılacak. Bu konutlar satılmayacak, kiraya verilecek. Bütün ilçelere kentsel dönüşüm ofisleri kurulacak. 

    Belediye her yıl 60 bin konut yapıp teslim edecek. Hak sahiplerine 700 bin lira hibe desteği sağlanacak, 100 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek. Konutların aidatları 6 bin liradan başlayacak. Konutlar, 18 ay içinde teslim edilecek. 

    ÜÇ TÜNEL PROJESİ

    Sanayi siteleri dirençli hâle getirilecek. Atatürk Havalimanı’nın arazisine dev bir afet yönetim merkezi kurulacak. Afet riski taşıyan dereler ıslah edilecek. 350 kilometre uzunluğa sahip derelerin tamamı elden geçirilecek. 

    Raylı sistem uzunluğu beş yılda iki katına çıkarılacak. Kara yolu ulaşımı dev tünellerle rahatlatılacak.  

    Çayırbaşı-Ayazağa, Levazım-Dolmabahçe, Kâğıthane-Bayrampaşa Hal arasına tünel kurulacak, mevcut inşaatlar tamamlanacak. 

    İSPARK’A YÜZDE 20 İNDİRİM

    İspark’ta yüzde 20 indirim yapılacak. 

    Çile hâline dönen taksilere, merkezî sistem getirilecek. 

    Yenikapı’dan İstinye, Çubuklu ve Çengelköy’e arabalı vapur seferleri başlatılacak. 

    Okullara ücretsiz beslenme desteği verilecek. Başvuran her üniversite öğrencisine yıllık 10 bin lira burs verilecek. Gençler için 100 bin ofis alanı tahsis edilecek. 

    Geçinmekte zorlanan emeklilere aylık 2 bin 500 lira sosyal destek verilecek. 

    Muhtarlıklar ve taksi durakları yeniden yapılacak. Bütün mahallelere, mahalle bahçeleri kurulacak. 

    GENÇLERE 50 BİN DESTEK

    25 yaş altı gençlere yılda üç defa ücretsiz konser ve tiyatro biletini ihtiva eden kültür kartı verilecek. 

    Üç büyük şehir kütüphanesi kurulacak. 

    Her ilçeye, trafiğe kapalı lezzet sokakları kurulacak. 

    Evlenecek gençlere 50 bin lira tutarında beyaz eşya yardımı yapılacak. Belediye tesislerinde kahve bedava olacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumYerel SeçimKentsel Dönüşüm
    Haberler > Politika > Kurum’dan 650 bin konut müjdesi! Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren vaatler...
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