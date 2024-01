İstanbul’da berber ücretleri değişti! Saç sakal 1400 TL'yi buluyor

9 Ocak 2024 08:35 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 09:04

Vatandaşın temel giderinden biri olan berber fiyatları İstanbul’da ilçeden ilçeye değişiyor. Bölgesel farklılıklar gösteren tıraş fiyatları 2024 senesinde de değişti.

Güncel tıraş fiyatlarına ilişkin konuşan İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Lüks sınıfta fiyat tarifemiz 1400 TL’ye kadardır." ifadelerini kullandı.

“Bizim iki tane tarifemiz var, bunlar B ve C sınıfıdır. C sınıfı en ücra köşedeki, yani herkesin rahatlıkla gidebileceği, bütçeye uygun bir tarifedir. Diğeri de B sınıfı tarifesidir, bu her yıl aralık ayında belirlenir ve ocak ayında bunu esnafa veririz." diyen Akyüz, "Bu üst komisyonlardan, tarife komisyonundan geçer onaylandıktan sonra biz bunu esnafımıza dağıtmaya başlarız." diyerek süreci aktardı.

'LÜKS SINIFTA FİYAT TARİFEMİZ 1400 TL'

Ayrıca Akyüz güncel fiyat tarifelerine ve berber esnafının durumuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"C sınıfı en ücra köşedeki berberler için geçerli olan tarifedir. B tarifesi lüks bir yer değil fakat bütçesine göre saçına özen gösterenlerin gittiği bir yer, yani herkesin kesesine uygun tarifedir.

Bugün Zorlu’da 200 bin TL kira veren ile bir caddede 50 bin TL kira veren, farklı ürün kullanan, kalitesi ile markası ile farklı hizmet veren arkadaşlarımız var.

Ayrıca fiyat tarifesi olarak B sınıfının üstünde bir tarife daha belirledik.

‘B sınıfı bana uymuyor’ diyenler için A sınıfı limitlerimizi belirledik. Lüks sınıfta fiyat tarifemiz 1400 TL’ye kadardır.

Biz her yıl aralık ayında bütün fiyat tarifelerini güncelleriz, teklifimizi üst kurulumuza veririz, bu onaylanır ve ocak ayında yeni yıla ait tarifelerimizi esnafımıza veririz.

Bunun dışında uzun yıllardan beri yıl içerisinde herhangi bir ilave artış olmamıştı.

Sadece geçen sene asgari ücrete tekrar bir düzeltme yapıldığı için bir güncelleme yapıldı.

Bununla beraber ilk defa geçen sene temmuz ayında berber ücretlerinde bir ayarlama oldu.

'ARA ZAM TALEBİNDE BULUNMAYACAĞIZ'

Bu geçen seneye has bir şeydi. Bu yıl devletimiz asgari ücretin ara dönemde artmayacağını söyledi.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda biz de bir zam talebinde bulunmayacağız.

Şu anda B sınıfı tarifede sakal tıraşı 120 TL’dir. Öte yandan başka bir iş merkezinde aylık yüksek kiralar ödeyen esnaflar da var, marka ürünler kullanan esnaflar var.

Lüks sınıf dediğimiz A sınıfında sakal tıraşı 120 TL’den başlayıp 400 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Burada 130-400 TL arasındaki sınır tamamen semt, kira gibi gelişmelere bağlı.

Zaten 120 TL yerine bir esnaf 400 TL yazamaz. Esnaf alabileceği ücreti ister. Lüks sınıf bir berberde sakal düzeltme işlemi 160 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

‘SAÇ SAKAL 1400 TL’Yİ BULUYOR’

B sınıfı tarifede saç kesimi 180 TL iken, Lüks sınıfta ise 190 TL’den başlar 1100 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Saç sakal tıraşı komple 310 TL’den başlayıp 1400 TL’ye kadar çıkabiliyor.

‘FİYATLAR YIL BOYUNCA SABİT OLACAK’

Biz A sınıfındaki salonlara bu fiyatları verirken ‘zam olmayacak gibi fiyat talep edin’ diyoruz.

Yüzde 90 ihtimalle ülkemizde aksi bir durum olmazsa 2024’ün fiyatları yıl boyunca sabit tutarda olacaktır.

Çok değişik işlemler de var. Bunların para ile tarifesi olmaz. Bizim işimiz insanların zaruri ihtiyaçlarıdır.

Bizim en ücra köşedeki berberimize verdiğimiz ücret bile bugün bir çorba parası değil. Bir sakal tıraşı 80 TL iken günümüzde 80 TL’ye gidip bir işkembe çorbası içemiyorsunuz.”