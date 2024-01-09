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    Önce evleri sonra malları! İsrailli yerleşimciler şimdi de Filistinlilerin zeytinlerine göz dikti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrailliler, savaş jetleri ve topçu ateşleriyle yataklarında öldürdükleri Filistinlilerin bir de mallarına göz diktiler. Bir insan hakları örgütü tarafından yayınlanan videoda, iki Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı görüldü.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsraillilerin yaklaşık 75 yıldır Filistinlilere uyguladığı sistematik baskı ve gaspa bir yenisi daha eklendi. 

    Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı bildirildi.

    İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli insan hakları örgütü "Yesh Din", konuya ilişki X sosyal platformunda açıklama yaptı.

    Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Avarta'daki Itamar Yahudi yerleşim biriminden 2 Yahudi yerleşimcinin, bu bölgede Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı kaydedildi.

    Örgüt, ayrıca konuya ilişkin bir de video yayınladı.

    Videoda, aracını yol kenarına park eden 2 kişinin buradaki bahçede bulunan ağaçlardaki zeytinleri topladığı görülüyor.

    AĞAÇLARI ZEHİRLİYORLAR, SÖKÜYORLAR

    Filistin’in resmi verilerine göre geçen seneyle birlikte yerleşimcilerin saldırılarında artış görüldü. Buna göre Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2023 yılının ilk ayında 130 saldırı düzenlemişti.

    İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik baskınlarına katılan, Filistinlilere ve mallarına doğrudan saldıran Yahudi yerleşimciler, 2022 yılında ise 1187 saldırı gerçekleştirmişti.

    Zeytin ağaçlarına 354 saldırı düzenleyen Yahudi yerleşimciler, 10 bin 291 ağacı kökünden söktü, zedeledi veya zehirleyerek zarar verdi.

    İsrailBatı ŞeriaZeytin
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