İSTANBULLULARA EV KREDİSİ Mİ VERİLECEK? 1.5 milyon lira kentsel dönüşüm desteği ne zaman dağıtılacak?

23 Aralık 2023 19:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 19:40

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara ev kredisi müjdesi verdi. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılacak olan proje dahilinde her eve 1.5 milyon lira verileceğini duyurdu. Sağlanacak ev kredisi desteği ile evler deprem için daha sağlam hale getirilecek ya da yeniden inşa edilecek.

1.5 MİLYON LİRA KENTSEL DÖNÜŞÜM EV KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Seferberliği başlıyor! Beklenen büyük depremler sonrasında harekete geçildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm kapsamında İstanbulluların yüreklerine su serpen açıklamada işte bu açıklamada bulundu: "Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz çok yoğun teveccüh gösterdi. Kampanyaya bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 'Yarısı bizden' kampanyası ile toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır."

Evleri kentsel dönüşüm kampanyasına uygun her vatandaş başvuru yaptıktan sonra projeler tamamlanır tamamlanmaz 1.5 milyon lira verilecek. Bunun için evlerin kentsel dönüşüme uygun olması şartı var. Öncelik ise depremde en riskli ilçelerden başvuracak vatandailar için olacak. Başakşehir, Esenyurt, Üsküdar, gibi semtler önde gelecek.