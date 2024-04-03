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Haberler > Ekonomi > Kamuda iş imkânı! Öksüz ve yetim 152 bin çocuk koruma altında

Kamuda iş imkânı! Öksüz ve yetim 152 bin çocuk koruma altında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamuda iş imkânı! Öksüz ve yetim 152 bin çocuk koruma altında

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devlet korunmasından faydalanmış ve hak sahibi olan gençlere kamuda iş imkânı sunuluyor. 2023'te 62 bin 293 çocuğa istihdam sağlanarak, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.

ESMA ALTIN ANKARA- Ailesi olmayan veya aile bireylerinden ayrı düşerek devlet korumasına alınan çocuklara koruyucu aile olmak için son donemde başvurular da arttı.

6 Şubat depremlerine kadar toplam 669 olan koruyucu aile başvurusu 2023 yıl sonu itibarıyla 330 bin 781’e yükselirken, 1.587 koruyucu aile yanına 1.847 çocuk yerleştirildi. Toplam koruyucu aile sayısı 8 bin 164’e, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı ise 9 bin 806’ya ulaştı.

Öksüz ve yetim çocuklara yönelik devlet korunmasından sosyal yardımlara kadar pek çok destek sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl, 2 bin 908’i deprem nedeniyle ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar olmak üzere 39 bin 604 çocuk ve kendisine bakım veren bireylere yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, yardım ve destek ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuklar kurum bakımına alınırken, halihazırda 152 bin öksüz ve yetim çocuk, bakanlığın sosyal hizmet ve yardımlarından istifade ediyor. Aynı zamanda devlet korunmasından faydalanmış ve hak sahibi olan gençler için istihdam imkanları da sunuluyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 62 bin 293 çocuğa istihdam sağlanarak, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri sağlandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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