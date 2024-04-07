Kamuya bayramdan önce 8 bin sözleşmeli personel alındı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı sonuçları açıklandı. 11 Mart'ta yapılan başvuru sonuçlarını Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. İşte sonuç sorgulama ekranı...

Ramazan bayramı öncesinde kamuya 8 bin personel alımı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, tarafından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını belirtti.

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Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8.000 sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi Bayramdan önce açıkladık.

Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nda “Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye” anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!"

SONUÇLARA NASIL ERİŞİLECEK?

Aile Bakanlığı tarafından açıklanan 8 bin personel alımı sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.