Sıcaklık 35 dereceydi, fındık büyüklüğündeki dolu şaşkına çevirdi! Herkes aracına koştu

Termometrelerin güneşte 35 dereceyi gösterdiği Adana'da hava aniden kapandı, sıcak hava yerini sağanak yağışa ve doluya bıraktı. Araç sahipleri otomobillerinin üzerini battaniye ve halılarla örterken, vatandaşlar ise yolların kısa sürede göle dönmesiyle zor anlar yaşadı.

Nisan ayının ilk günlerinde Adana'da sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıkmış ve bunaltıcı hava bu sene erkenden kendisini hissettirmeye başlamıştı. Sıcak hava, bugün öğle saatlerinden itibaren yerini kısa süreli kuvvetli sağanak yağışa ve doluya bıraktı.

Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından kentte birçok cadde ve bulvar adeta göle döndü. Yağan dolu fındık büyüklüğünde olunca vatandaşlar, araçlarını zarar görmemesi için kilim, halı ve battaniye ile kapattı.

"AMAÇ YENİ ADANALI MICHAEL PHELPS'LERİN ÇIKMASI OLABİLİR"

Altyapının yetersizliğine isyan eden 31 yaşındaki Kubilay Tosun, "Bu gördüğünüz aslında sulama kanalı değil ama belediyemiz herhalde sulama kanallarının az olduğunu düşündüğü için altyapı tıkayarak çalışmayıp rezalet bir şekilde bırakıyor. Amaç yeni Adanalı Michael Phelps’lerin çıkması da olabilir. Yani burada bir meydan okumalar görebiliriz. Söylenecek hiçbir şey yok" dedi.