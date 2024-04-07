Meteoroloji Ege için fırtına uyarısı yaptı, Orhan Şen perşembeyi işaret etti

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme:

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Meteoroloji, Orta Ege için kuvvetli rüzgar ile birlikte fırtına uyarısı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yarın sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak" dedi.