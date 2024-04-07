Meteoroloji Ege için fırtına uyarısı yaptı, Orhan Şen perşembeyi işaret etti
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, Orta Ege için kuvvetli rüzgar ile birlikte fırtına uyarısı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yarın sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahminlerini paylaştı.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
ORHAN ŞEN'DEN SON TAHMİNLER
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün batı ve güneydoğuda sıcaklıkların 3-5 derece azalacağını söyledi. İstanbul'un sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 16 derece; İzmir'in yağmurlu 22 derece; Antalya'nın 25 derece ve Ankara'nın gece saatlerinde yağmurlu 17 derece olduğunu belirten Şen, "Yarın sıcaklık güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembeden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak" dedi.