Çinliler voltajın ayarını yükseltti: 10 dakikada 600 km

Elektrikli araçlar dünyasında geliştirdiği batarya sistemleri ile tanınan ve sektör liderleri arasında yer alan Çinli üretici CATL, lityum demir fosfat teknolojisi ile ürettiği yeni pille, 10 dakikada 600 km yol kat edilebilecek bir şarj hızına ulaştı. 4C mimarisi ile karşımıza çıkan bu yeni nesil batarya, 1 saniyede 1km’lik şarj hızı sunuyor. İşte detaylar:

Bataryalı araçların sayısı tüm dünyada giderek artıyor. Hem tamamen elektrikli araçlarda hem de dışardan şarj olabilen plug-in hibrid sistemlerde araç üstündeki hayati parçaların başında gelen bataryalar sistemlerinde gün geçtikçe gelişiyor ve kapasitesi, şarj hızları artıyor. Pekin fuarında tanıtılan son teknoloji elektrikli araç bataryası da bunlardan biri.

ŞARJ SÜRELERİ GİDEREK DÜŞÜYOR

Çinli markaların yanı sıra Avrupalı ve Japon üreticilerin de bir çoğuna elektrikli araç bataryası tedarik eden ve sektörün önde gelen şirketleri arasında gösterilen CATL “Shenxing Plus” ismini verdiği bataryasını Pekin otomotiv fuarında gün yüzüne çıkardı. Lityum iyon hammaddesine göre daha ucuz üretim imkanı veren ve daha stabil güç akışı sağlayan lityum demir fosfat kullanılarak “4C” mimarisi üzerine inşa edilen Shenxing Plus, 10 dakika gibi kısa bir sürede 600 kilometre kat edebilecek kadar şarj olabiliyor.

MENZİL 1000 KM'LERE YAKLAŞIYOR

CATL, yeni bataryanın otomobillerin 1000 km menzile (CLTC) ulaşabileceğinin sinyalini verirken yaklaşık 1 saniyede 1 km’lik dolum artık mümkün görünüyor. Şuan mevcut olarak sunulan Shenxing bataryası on dakikada 400 km’lik şarj imkanı sağlarken Plus versiyonu için duyurulan rakamlar oldukça iddialı bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Shenxing Plus yeni geliştirilecek yazılım sistemleriyle özelliklerle B ve C segmentinde araçlar için 1000 km’lere rahatlıkla uzanabileceği aktarılıyor.

Öte yandan yeni pil batarya sistemlerine ultra yüksek soğutma verimliliğine sahip yüksek voltaj kutuları, yapay zeka destekli batarya yönetim algoritması gibi özellikler, pilin güvenliği ve ömrünü uzatıyor.