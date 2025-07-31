Toyota Türkiye üretime planlı olarak ara veriyor

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya’daki üretim faaliyetlerine 4-16 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle ara veriyor.

Şirket bu süreçte yapacağı çalışmalarla üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

2024 yılında gerçekleştirdiği 4.6 milyar dolar ihracatla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda ikinci sırada yer alan TMMT 5 bin çalışanı olmak üzere, tedarikçileri ve tüm iş ortaklarının katılımıyla ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.