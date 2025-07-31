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Haberler > T-Otomobil > Toyota Türkiye üretime planlı olarak ara veriyor

Toyota Türkiye üretime planlı olarak ara veriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Toyota Türkiye üretime planlı olarak ara veriyor
Toyota, Türkiye, Üretim, Bakım, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4-16 Ağustos tarihleri arasında, planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Japon üreticinin Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden biri olarak gösterilen tesiste söz konusu tarihlerde bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya’daki üretim faaliyetlerine  4-16 Ağustos  tarihleri arasında planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle ara veriyor.

Şirket bu süreçte yapacağı çalışmalarla üretim süreçlerinin sürekliliğini ve verimliliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi  hedefliyor. 

2024 yılında gerçekleştirdiği 4.6 milyar dolar ihracatla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda ikinci sırada yer alan TMMT 5 bin çalışanı olmak üzere, tedarikçileri ve tüm iş ortaklarının katılımıyla ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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