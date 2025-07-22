Dünya Ralli Şampiyonası’nda 100. zafer: Toyota tarih yazdı!

Motor sporlarının üst düzey seviyelerinde yeni başarılara imza atmaya devam eden TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, 2025 sezonunun sekizinci yarışı Estonya Rallisi’ni de kazanarak markanın 1973 yılından bu yana süren WRC yolculuğundaki 100. zaferine imza atarak tarih yazdı…

Toyota, Estonya Rallisi’ndeki zaferini GR YARIS Rally1 ile ilk yarışına çıkan genç pilot Oliver Solberg’in birinciliğiyle kutladı. 2025 sezonuna damga vurmaya devam eden TOYOTA GAZOO Racing, böylece bu yıl yapılan sekiz yarışın yedisinde podyumun ilk basamağında yer aldı. Estonya’da galibiyete imza atan 23 yaşındaki Oliver Solberg, yüksek hızlı toprak etaplarda olağanüstü bir performans sergileyerek, kariyerinin ilk WRC galibiyetine ulaştı.

Genç yeteneklerin rallinin en üst seviyesine ulaşmalarına destek olan Toyota, Solberg’e WRC2 kategorisinde GR Yaris Rally2 ile elde ettiği güçlü sonuçların ardından WRC’de yarışma fırsatı sundu. Solberg ise bunu en iyi şekilde değerlendirerek ralliyi ilk sırada 2 saat 36 dakika 35.1 saniyede tamamladı ve WRC tarihinde Toyota direksiyonunda yarış kazanan 16. pilot oldu.

Oliver Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson, rallinin ilk gününden itibaren liderliği ele geçirerek istikrarlı performanslarını podyuma taşıdı. Toplam dokuz etap zaferi elde eden ikili, ralliyi en yakın rakibinin 25.2 saniye önünde tamamladı. WRC’de bir sonraki yarış ise, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Finlandiya Rallisi olacak. Takvimin en hızlı yarışı olan rallide birçok zıplama noktası ve akıcı toprak etaplar bulunuyor. Aynı zamanda Toyota ralli takımının ana merkezi de servis alanının çok yakınında bulunduğu için markanın kendi evindeki ralli olarak gösteriliyor.