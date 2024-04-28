Lokanta, kafe ve pastanelere vergi ayarı! Düzenlemeyle devlete “yalan beyan” önlenecek

Bazı işletmelerin, yüzde 10 olan KDV’yi yüzde 1 gösterip fatura kesmesini önlemek için düzenleme yapıldı. Maliye de KDV hilesi yapanları tespit için denetimleri sıklaştırdı.

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV’nin, yüzde 20’ye çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre lokantaların kendi sundukları hizmeti; et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı gibi göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek. Hizmet sunan işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak. Bu işletmelerin telefon, internet üzerinden ve gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik iş yeri ruhsatı bulunmadığı hâlde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların yaptıkları satışlar da bu kapsamda olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı” açıklamasında bulundu. Tebliğ, mayıs ayında yürürlüğe girecek.

İSTANBUL'DA KDV DENETİMİ

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, işletmelere yönelik KDV denetimi yaptı. Denetimlere katılan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç, “Yaklaşık 45 araç ve 200 gelir uzmanı arkadaşımızın katılımı ile, KDV oranlarına ilişkin tespitler, ödeme kaydedici cihazlar ve pos cihazı kontrolünün yanı sıra, işyerinin kira olup olmadığı, işyeri kiralarının bankalar vasıtasıyla ödenip ödenmediği, kayıtdışı istihdam bulunup bulunmadığı gibi konularda vergi denetimi yapıldı” dedi.