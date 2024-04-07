Nijerya'da bilanço artıyor! Silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Nijerya'nın Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde 5 Nisan'da silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bilançonun yükseldiği duyuruldu.

Omala Bölge Başkanı David Akpa, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıya ilişkin 2 çocuk ile 4 kadın cesedinin bulunduğunu ve şimdiye kadar 25 kişinin toprağa verildiğini belirtti.

Akpa, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da ifade etti.

"DUYGUSUZCA VE KABUL EDİLEMEZ"

Akpa, "Masum ve zararsız toplum sakinlerinin sözde kiralık milisler tarafından öldürülmesi çok duygusuzca ve kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.