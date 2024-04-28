Cevdet Yılmaz: Kamu harcamaları kısılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Ülkemizin önceliği enflasyonu düşürmek. Kalıcı sosyal refahı artırmak istiyoruz. Gereksiz harcamaları azaltıp, var olan harcamalarda da verimliliği artıracağız” dedi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ CALARAŞİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf tedbirleriyle ilgili hem Hazine ve Maliye Bakanlığının hem de Strateji Bütçe Başkanlığının kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kamuoyunun beklentilerine azami dikkat gösterileceğinin altını çizen Yılmaz, çok yakında her iki çalışmanın da konsolide edilip olgunlaştırıldıktan sonra bütün maddeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını kaydetti.

Romanya’da açıklamalarda bulunan Yılmaz şunları söyledi: İşin ana fikri, gereksiz harcamaları azaltmak, var olanlarda verimliliği odaklanarak arttırmak. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak. Kamuoyunun düşüncelerine azami dikkat gösterilecek. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Konuya çok yönlü yaklaşıyoruz. Kamu tasarrufu önemli. Geçen yıl 900 milyar liranın üzerinde depreme harcama yapıldı.

Bu yıl da bütçemizde 1 trilyon 28 milyar sadece deprem bölgesi için harcama öngörüyoruz. Bunları yaparken, makro istikrarımızı korumak açısından bütçe açıklarını belli bir seviyede tutmak durumundayız. 3 ayaklı bir program. Para ve maliye politikaları ile yapısal reformlar. Maliye kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hâle geldiği bir ortamda sosyal refahı kalıcı olarak arttırmak istiyoruz.