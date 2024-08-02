En düşük maaş 12 bin 500 TL! Emekliye zam farkının ödeneceği tarih belli oldu

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. 2 bin 500 liralık fark ödemeleri ise 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatacak.

6 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 24,73 zam yapıldı. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyordu. Bunun üzerine en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasını kararlaştırdı.

EMEKLİYE TEMMUZ İÇİN ZAM FARKI ÖDENECEK

Meclis'ten geçen düzenleme Resmi Gazete'de de yayımlandı. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle 1 Temmuz'dan itibaren 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

EMEKLİYE ZAM FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere önümüzdeki günlerde 2 bin 500 liralık fark yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

USULSÜZLÜK YAPANA ARTIRIMLI CEZA

Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usulsüzlük yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.

Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.

YURT DIŞI ÇIIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak

Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.