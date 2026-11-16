Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlerini yenilebilir altınla kaplayan üretici, ürünlerini Arap ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Ortaya çıkan zeytinin kilosu 5 bin dolardan (250 bin lira) satılıyor.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yaklaşık 150 üretici firmanın yer aldığı, zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformun kurucusu Levent Usluer, yenilebilir altınla kapladığı zeytinlerini yurt dışına ihraç ediyor.

Kilosu 250 bin lira! Yenilebilir altınla kaplayıp sadece yurt dışına ihraç ediyor

KİLOSU 250 BİN LİRA

Sadece yurt dışına satış yaptıklarını ve talep geldikçe üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan'a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz" dedi.

Kilosu 250 bin lira! Yenilebilir altınla kaplayıp sadece yurt dışına ihraç ediyor

"DUBAİ'YE KADAR GİTMESİ MUTLU EDİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan ise durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bircan, "Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai'ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" dedi.

Kilosu 250 bin lira! Yenilebilir altınla kaplayıp sadece yurt dışına ihraç ediyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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