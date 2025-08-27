Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kilosunu 4 euroya satıyorlar! Tarlaların ucu bucağı yok... 6 ay çalışıp paraya para demiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da domates hasadı devam ediyor. Ucu bucağı görünmeyen tarlalardan bu sene ortalama 315 bin ton rekolte bekleniyor. Çiftçiler kuru domatesi 4 euroya, yaş domatesi ise 9-10 lira arasında satıyor.

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 2 bin dönüm alana ekilen domatesin hasadı 600 işçi ile devam ediyor. İşçiler tarafından bin bir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor.

İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler makine ve bıçak yardımı ile ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Kurutulan domatesler ise başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, bu sene ortalama 315 bin ton rekolte bekleniyor.

KURU DOMATESİN FİYATI 4 EURO

600 kişinin kurutmalık için çalıştığını belirten tarla sahiplerinden Mehmet Sait Çetinkaya, "Bazıları domatesleri kesiyor bazılar da tuzluyor. 2 bin dönüm alan üstünde domates topluyorlar.

İlkbahar döneminde 300 kişi çalışırken şuan da 600 kişi çalışıyor. Topladığımız domatesler kurutulduktan sonra yurtdışına ihraç ediliyor.

Amerika, Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere çoğu ülkeye gönderiliyor. Elazığ'da üretilen domatesler dünya sofralarını süslüyor. Buradaki çalışmalarımız 10'uncu aya kadar devam edecek. Burada 300 ton kuru, yaş olarak da 15 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz. Fiyat olarak kuru domatesi 4 Euro'ya yaş domatesleri ise 9-10 lira arasında satıyoruz" dedi.

