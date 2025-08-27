Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait çocuk deniz şortunun satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. "Güvensiz" olarak nitelendirilen ürünler ise markasına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor.
ÇOCUK GİYİM ÜRÜNÜ LİSTEDE
Bakanlığın son duyurusu 26 Ağustos tarihinde geldi. Bir çocuk giyim ürününün piyasaya arzının yasaklandığı belirtildi.
MARKASINA KADAR AÇIKLANDI
"Nos Studi's" marka çocuk deniz şortunun satışı yasaklandı. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin