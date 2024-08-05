Kiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme: 5 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara ağustosta yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, bu ay iş yeri ve konut kiralarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...