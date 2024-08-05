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Haberler > Ekonomi > Kiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Kiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kiracılar dikkat! Ağustos zam oranı belli oldu, işte kiraya göre fiyat artışları

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara ağustosta yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, bu ay iş yeri ve konut kiralarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları...

Fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona erdi. Böylece kira zamlarında tavan fiyat yeniden 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmeye başlandı.

AĞUSTOSTA KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK verilerine göre, temmuzda TÜFE aylık yüzde 3,23 arttı, yıllık yüzde 61,78 oldu. Temmuz ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Böylece ağustos ayında kiralara en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapılacak. 

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %65,93
Zam bedeli: 6.593  lira
Zamlı kira bedeli: 16.593 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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