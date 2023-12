Kırmızı et fiyatına ithalat çare olmadı! Yıl başından bu yana yüzde 85 zamlandı

7 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:37

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, HaberTürk,

Gıda ürünlerinde yüksek enflasyon kırmızı et fiyatlarını da vurdu. Kırmızı et piyasası ithalat ile dengelenmeye çalışılırken, artan fiyatlar vatandaşa kasabın yolunu unutturdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilerle et fiyatlarında yaşanan artışın dengelenmesi için sene başında devreye sokulan ithalat formülünün 10 aylık bilançosu ortaya çıktı. Ocak-ekim ayları arasında dünya genelinde yapılan zam yüzde 10'u bulmazken, Türkiye'de milyonlarca dolarlık ithalata rağmen kırmızı et fiyatlarına yüzde 85 oranında zam yapıldı.

TÜRKİYE 10 AYDA 860 MİLYON DOLARLIK İTHALAT YAPTI

HaberTürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre Türkiye, ocak-ekim ayları arasında canlı hayvan ithalatı 884 milyon dolara yükseldi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre; 859,6 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yapıldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 961'lik artışla 154,1 milyon dolarlık sığır ithalatı gerçekleştirildi. Ekim ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 67,3 milyon dolarla Brezilya’ya ait olurken, bu ülkeyi 34,7 milyon dolarla Uruguay ve 11,5 milyon dolarla Çekya izledi. Sığır eti, buğdayın ardından en çok ithalatı yapılan 2. ürün olarak kayıtlara geçti.

2018'de canlı hayvan ithalatı 1 milyar 768 milyon dolarla zirveyi görürken, sonraki yıllarda düşüş trendine girilmiş ve 2022'de ithalat 181 milyon dolara kadar düşmüştü. 2023'te ilk 10 ayda 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleşti, yıl sonunda bu rakamın 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.

KIRMIZI ET İTHALATA RAĞMEN YÜZDE 85 ARTTI

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre; karkas etin kg fiyatı (son güncelleme 30 Kasım'da yapıldı) 235.15 TL'yi buldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor. Buna göre et fiyatının kilogramı 392 TL seviyesinde görünüyor. Ocak ayında 126,87 TL olan karkas etin kg fiyatı böylece 10 ayda yüzde 85'in üzerinde arttı. 850 milyon doların üzerindeki ithalata rağmen et fiyatlarındaki yükseliş durdurulamadı.

DÜNYADA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 8

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı et fiyatları endeksine göre ise dünyada et fiyatlarındaki artış yüzde 10'u dahi bulmadı. Verilere göre sığır etinde yılbaşından beri sadece yüzde 8.1'lik bir yükseliş yaşandı.