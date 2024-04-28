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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ayrılık! Son 4 haftadaki yeni teknik direktör belli oldu

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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ayrılık! Son 4 haftadaki yeni teknik direktör belli oldu

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Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'a 1-0 kaybeden Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fahrudin Omerović ile yolların ayrıldığı öne sürüldü.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Küme düşme hattına yakın olan Yeşil-beyazlılar, kalan 4 haftada Ali Çamdalı ile çalışmayı planlıyor.

Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ayrılık! Son 4 haftadaki yeni teknik direktör belli oldu - 1. Resim

KONYASPOR'DA ALİ ÇAMDALI DÖNEMİ

Sivasspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası konuşan Omerovic, "Daha fazla ceza sahası içerisine giriş yaptık. Zannedersem kornerleri de daha fazla bulduk. Sonuçta biz atamadık, Sivasspor maçın sonuna doğru golü buldu. Sonuçta kazananı tebrik etmemiz gerekiyor. Onun için belki sabırlı bir şekilde oyunu değiştirmeye çalıştık, aradık boşlukları bulmaya çalıştık ve kolay olmadı. Maç dengeli gidiyordu, birer puanın her iki takımın da hakkı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kalan haftalarda Ali Çamdalı ile devam edecek olan Konyaspor, 35. haftada Fenerbahçe ile karşılaşacak. 

6 Mayıs Pazartesi günü yapılacak mücadele saat 20.00'de oynanacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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