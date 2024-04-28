Biden ve Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Biden bugün erken saatlerde Başbakan Netanyahu ile görüştü. Başkan, bu ayın başlarında İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına karşı verilen başarılı savunmanın ardından İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti.” denildi.

ABD REFAH SALDIRISININ KARŞISINDA

Görüşmede Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun insani yardımın artırılması ve yardım için yeni geçiş noktalarının açılmasını da görüştüğü belirtildi.

Biden ve Netanyahu’nun Refah saldırısı planını da ele aldıkları ifade edilen açıklamada, “Başkan saldırı karşısındaki net tutumunu yineledi” denildi. ABD, uygun ve inandırıcı bir insani plan olmadan İsrail’in Refah kentine yönelik askeri harekatını destekleyemeyeceğini açıklamıştı.