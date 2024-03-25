Kış lastiklerini yazın nasıl saklamalı?

1 Nisan itibarıyla kış lastiği kullanımı yasal olarak sona eriyor. Yaz lastiğine geçecek sürücüler için doğru depolama, lastik ömrünü uzatan saklama koşulları konusunda ipuçları bu haberimizde…

Kış lastiklerini bir sonraki yıl da kullanabilmek için doğru bir şekilde saklanması kritik önem taşıyor. Lastiklerin doğru kullanımı ve saklanması, performanslarını ve ömürlerini doğrudan etkiliyor. Yanlış muhafaza edilen lastikler zamanla özelliklerini kaybederken kullanım ömürleri de kısalıyor.

DEPOALAMA ÖNCESİ TEMİZLİK ÖNEMLİ

Uzmanlar aracınızın üzerinden çıkartılan kış lastiklerinizi saklamadan önce, deterjan, su ve uygun bir fırça yardımıyla iyice yıkamanızı tavsiye ediyorlar. Bu işlem, bir sezon boyunca biriken yol tozu ve fren kalıntılarını uzaklaştırmada etkilidir. Eğer lastiklerinizi jantlarıyla birlikte saklamayı planlıyorsanız, jantları da temizleyin. Ardından lastiklerin tamamen kuruduklarından emin olun. Eldiven kullanmayı da ihmal etmeyin çünkü lastik ve jant üzerinde biriken fren balata tozları sağlık açısından oldukça sakıncalı…

UYGUN ŞEKİLDE PAKETLENMELİ

Bu konuda büyük boy çöp poşetlerinden faydalana bilirsiniz. Lastiklerinizi ayrı ayrı hava geçirmeyecek şekilde plastik torbalarla sarın. Torbanın ve lastiğin tamamen kuru olması önemli. Bu yöntem, lastik hammaddesinde yer alan yağların buharlaşarak uçmasını önleyecektir. Piyasada lastiklerin saklanması için özel olarak tasarlanmış çantalar da bulmanız mümkün. Fakat bu çantalar tam olarak bir hava geçirmez değiller siz yine de hava geçirmeyecek bir torbaya koyduktan sonra bu çantaya lastiklerinizi yerleştirin.

GÜNEŞ GÖRMEMELİ

Ultraviyole (UV) ışınları ve güneşin direkt sıcaklığı, kauçuğun yapısına zarar veren önemli etkenlerden. Lastiklerinizi depolarken doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde olması önemli. Açık havada, balkonda, terasta veya çatıda bırakmayın. Lastikleriniz için serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yer seçmelisiniz. Bodrum katlar rutubet yoksa bu iş için oldukça uygunlar. Eğer saklama alanınızda bir ısı kaynağı bulunuyorsa, örneğin kalorifer borusu vs gibi, lastiklerinizi bu kaynaktan uzak tutun.

DEPOLAMA ŞEKLİ ÖMRÜNÜ ETKİLİYOR

Lastiklerinizi depolarken üç farklı yöntem tercih edebilirsiniz. Bunların içine öncelikle tavsiye edilen dikey bir şekilde konumlandırma. Yeriniz müsaitse yatay olarak yan yana koyabilir veya özel kancalar veya raf sistemleri ile asabilirsiniz. Dik konumlandırma, lastiklere uygulanan baskıyı en aza indirerek onların şeklini korumasına yardımcı olur. Eğer istifleyecekseniz, yüksekliklerini kontrol altında tutarak devrilme riskini azaltın ve üzerine maşka bir yük koymayın. Lastikleriniz jantlara monte edilmişse, bu şekildeki lastikleri istiflemek daha uygundur.

KİMYASAL MADDELERE DİKKAT

Lastiklere zarar verebilecek en tehlikeli maddelerden biri ozondur. Ozon, jeneratör, elektrik anahtarları, kuyu pompaları, merkezi vakum sistemleri gibi belirli elektrikli ekipmanlardan yayılabilir. Lastiklerinizi bu tür ekipmanların yakınında saklamaktan kaçının. Ayrıca lastikleri çözücüler, yakıtlar ve yağlayıcı maddelerden de de uzak tutun.