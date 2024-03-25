Akbank 2024 temettü ne zaman ve kaç TL? AKBNK 2024 hedef fiyat?

Borsanın lokomotif hisselerinden Akbank’ta, 66 milyar TL’yi aşan 2023 bilanço sonrasında gözler kâr payı ödemelerine çevrildi. Yatırımcılar ‘Akbank 2024 temettü ne zaman ve kaç TL?’ sorularının cevabını arıyor. Akbank 2024 temettü ödemesini 26 Mart Salı günü yapacak. Hisse başına net 1,72 TL olarak dağıtılacak temettüler, 28 Mart’ta hesaplara geçecek. Bu arada son kapanışını 45,82’den gerçekleştiren hisse için hedef fiyat tahminleri de yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da son dönemlerin hareketli sektörlerinden Bankacılık, kârlılık ve temettü ödemeleri ile de yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Sektörün önemli şirketlerinden olan Akbank, geçen yılın tamamında 66 milyar 496 milyon TL net kâr açıkladı. 2022 yılında 60 milyar 26 milyon TL kâr açıklayan Akbank, böylece bir yıllık süreçte kârlılıkta yüzde 10’un üzerinde bir artış performansı yakaladı. AKBNK hissesi 22 Mart kapanışını 45,82’den yaptı.

AKBANK 2024 TEMETTÜ NE ZAMAN, KAÇ TL?

Bilançonun ardından “Akbank 2024 temettü ne zaman, kaç TL” ve “Akbank 2024 hedef fiyat” gibi aramalar artarken; banka, bu hafta temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler arasında yer alıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamaya göre Akbank, 26 Mart Salı günü hisse başına brüt 1,92 TL ve net 1,72 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Toplamda net olarak 8 milyar 973 milyon 900 bin TL olması beklenen temettü ödemeleri 28 Mart’ta hesaplara geçecek.

AKBANK HİSSE 2024 HEDEF FİYAT

Son bir haftalık süreçte %15,36 yükselişe imza atan AKBNK, geçen hafta en yüksek 46,38 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Son kapanış fiyatı (45,82) dikkate alındığında ise Akbank’ta temettü verimliliği yüzde 3,75 olarak hesaplanıyor. 2024’te yüzde 30’un üzerinde öz kaynak kâr artışı öngören AKBNK hissesi için, şubat başında gelen bilançonun ardından gelecek 12 aylık dönemde; Yapı Kredi Yatırım 58 TL, İş Yatırım 53 TL ve Ziraat Yatırım 55,70 TL hedef fiyat tahmininde bulundu.

AKBANK SON 3 YILLIK TEMETTÜ GEÇMİŞİ

-30 Mart 2023’te hisse başına net; 1,5570 TL

-30 Mart 2022’de hisse başına net; 0,2097 TL

-26 Mart 2021’de hisse başına net; 0,1023 TL

MART 2024 TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

-26 Mart’ta Anadolu Hayat (ANHYT); hisse başına net 2,0930 TL,

-26 Mart’ta Birikim Varlık (BRKVY); hisse başına net 0,2723 TL,

-26 Mart’ta Ege Profil (EGPRO); hisse başına net 4,7930 TL,

-26 Mart’ta Katılım Evim (KATEV); hisse başına net 1,4719 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.