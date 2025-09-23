KİT'lerde aslan payı petrolün! 332 milyar lira ayrıldı

2026-2028 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne göre, KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Bu kapsamda, kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 679 milyar 252 milyon 486 bin lira, 2027 için 708 milyar 515 milyon 275 bin lira, 2028 için de 647 milyar 861 milyon 499 bin lira oldu.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 48,95’i TPAO’ya ayrıldı.

BÜTÇE HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Kuruma 2026 için 332 milyar 555 milyon lira, 2027 için 298 milyar 100 milyon lira, 2028 yılı için de 220 milyar 350 milyon lira bütçe öngörüldü.

TPAO’yu, 113 milyar 85 milyon lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 67 milyar 834 milyon lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

KİT’ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 72 milyon 655 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ’ye (TEMSAN) ayrıldı.