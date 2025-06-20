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Haberler > Ekonomi > Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Mide bulandıran detayların yer aldığı listede, 2 ilde vatandaşa "dana" diye "at ve eşek eti" yedirildiği görüldü. Ayrıca kıyma ve pide harçlarına da "kalp" ve "taşlık" gibi sakatat karışımı yapıldığı tespit edildi. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde gıdada hile yaptığı tespit edilen firmalar ve ürünleri kamuoyuyla paylaşılıyor. 

Gıda sahtekarları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile duyuruluyor.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI 

Bakanlık listeyi bir kez daha güncelledi. 19 Haziran tarihli listede mide bulandıran detaylar yer aldı. Adana ve Antalya'da vatandaşa yine "dana" yerine "at ve eşek eti" yedirildiği görüldü. 

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren "Genç Kasap" adlı işletme, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan "Gül Kasap" ve Adana Yüreğir'deki "Yetsan Sanayi Sitesi Depo" adlı firmanın ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi. 

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - 1. Resim

KIYMAYA KALP KARIŞTIRDILAR 

Listeye göre üzüm pekmezinde şeker ilavesi, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ, sucukta kanatlı eti ve kalp, köftede tavuk eti, kıymaya kalp gibi karışımlar katıldığı görüldü. 

İşte gıdada hile yapan diğer firmalar ve ürünleri: 

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - 2. Resim

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - 3. Resim

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - 4. Resim

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - 5. Resim

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirdiler! Bir gıda skandalı daha - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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