Konutta dünyada bir ilki gerçekleştirdik! Avrupa ülkesi kadar...

Deprem bölgesindeki konut çalışmalarını anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar 250 bin konutu teslim ettik. Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek ve bir bu kadarını daha şu an yapıyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörünün ekonominin can damarı olduğunu belirterek, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yaklaşık dörtte birini oluşturan sektörün, ekonomik, sosyal ve kültürel dengeler üzerinde belirleyici role sahip olduğunu söyledi. İstanbul’da düzenlenen ve 20 girişimin geliştirdikleri ürün ve çözümleri sergilediği ‘Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nde konuşan Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’yle 30 milyon belgeyi artık dijital arşivlerde koruduklarını ifade ederek, şimdi de ‘Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi’ni hayata geçireceklerini, bu modelin en önemli halkası olan ‘Değer Bilgi Merkezi’ni kuracaklarını söyledi. Kurum, bu merkez sayesinde adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşmayı hedeflediklerini, üretecekleri değer haritaları ve üç boyutlu şehir modellerini, kentsel dönüşüm politikalarına entegre ederek gayrimenkul sektöründe dijitalleşmeyi sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

"NEREDEYSE BİR AVRUPA ÜLKESİ DEMEK"

Sürdürülebilir uygulamaları deprem bölgesinde de hayata geçireceklerini kaydeden Kurum, “11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutu teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek ve bir bu kadarını daha şu an yapıyoruz. Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji, gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Türk yapı sektörünün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez. İstanbul’umuzda kentsel dönüşüm çok elzem, millî güvenlik meselesi olduğunu her zaman izah ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hâle getireceğiz. Tüm birimlerimizle, genel müdürlük ve başkanlıklarımızla sektörün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut hamlesine başlayacaklarını hatırlatan Kurum, sosyal konut projelerinde de girişimcilerden yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini beklediklerini söyledi.