İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu
İstanbul Beyoğlu'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilen iki ağaç çevrede bulunan 2 araca zarar verdi. Elektrik tellerine takılıp elektrik direklerini deviren ağaçlar enerji kesintisine neden oldu.
Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi.
Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'taki 2 ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU
Ağaç dallarının bir kısmı sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düşerken, bazı dallar da elektrik tellerine takılarak elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken, elektrik ekipleri de enerji akışını kesti.
Devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırılırken, 2 araçta hasar oluştu.
