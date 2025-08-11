Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu

İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beyoğlu'nda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilen iki ağaç çevrede bulunan 2 araca zarar verdi. Elektrik tellerine takılıp elektrik direklerini deviren ağaçlar enerji kesintisine neden oldu.

Beyoğlu'nda devrilen 2 ağaç, park halindeki 2 araca zarar verdi.

Piyalepaşa Mahallesi Kurudere Sokak'taki 2 ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu - 1. Resim

ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Ağaç dallarının bir kısmı sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düşerken, bazı dallar da elektrik tellerine takılarak elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

İstanbul'da devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi, elektrik kesintisine neden oldu - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken, elektrik ekipleri de enerji akışını kesti.

Devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırılırken, 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

