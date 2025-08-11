Aile Saadeti oyuncuları kimler?

Aile Saadeti dizisinin oyuncular ve karakterler merak konusu oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizinin senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a aittir.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Aile Saadeti dizisinin başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral yer alırken kadrosunda Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun ve Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.

AİLE SAADETİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Aile Saadeti dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. İlk bölümü 16 Haziran Pazartesi akşamı izleyicilerle buluştu.