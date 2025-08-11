Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aile Saadeti oyuncuları kimler?

Aile Saadeti oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aile Saadeti oyuncuları kimler?
Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Atv, Diziler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral'in yer aldığı Aile Saadeti dizisi 16 Haziran Pazartesi günü yayın hayatına başladı. Aile Saadeti dizisi; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını derinden işliyor. Peki, Aile Saadeti oyuncuları kimler? İşte tüm ayrıntılar..

Aile Saadeti dizisinin oyuncular ve karakterler merak konusu oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizinin senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a aittir.

Aile Saadeti oyuncuları kimler? - 1. Resim

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Aile Saadeti dizisinin başrollerinde Burak Dakak ve Buse Meral yer alırken kadrosunda Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun ve Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Aile Saadeti oyuncuları kimler? - 2. Resim

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR? 

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.

Aile Saadeti oyuncuları kimler? - 3. Resim

AİLE SAADETİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Aile Saadeti dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak. İlk bölümü 16 Haziran Pazartesi akşamı izleyicilerle buluştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gönlü el vermedi! Boş kalan direğe Türk bayrağını astı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı - HaberlerMasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttıAnkara Sincan su kesintisi son dakika! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara Sincan su kesintisi son dakika! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler12-13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi: Silivri, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu oldu - HaberlerHudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? 3. sezon başlangıç tarihi merak konusu olduDeniz Servan'ın cenazesi ne zaman? - HaberlerDeniz Servan'ın cenazesi ne zaman?BİM aktüel ürünler paylaşıldı! 12-15 Ağustos BİM'e neler geliyor? - HaberlerBİM aktüel ürünler paylaşıldı! 12-15 Ağustos BİM'e neler geliyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...