ATV'nin yeni dizisi Aile Saadeti, İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu mekanlarında çekiliyor. Özellikle konak çekimlerinin merkezde olduğu Aile Saadeti dizisi konak nerede, konak sahneleri ve çekim yerleri merak edildi.

16 Haziran'da yayın hayatına başlayan Aile Saadeti dizisi hem eğlenceli hikayesi hem de İstanbul'un göz alıcı mekanlarında çekilen sahneleriyle büyük ilgi topluyor. Aile Saadeti dizisi konak nerede merak edildi.

AİLE SAADETİ KONAK NEREDE?

Aile Saadeti dizisinin ana mekanlarından biri olan konak, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Küçük Çamlıca’da bulunan tarihi bir köşk. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut’un av köşkü olarak kullandığı bu yapı, 6780 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde yer alıyor ve dizinin hikayesine ev sahipliği yapıyor.

660 metrekarelik kapalı alana sahip olan köşk, üç katlı mimarisi, altı odası ve iki salonuyla hem tarihi hem de görsel açıdan büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

AİLE SAADETİ KÖŞK SAHNELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin konak sahneleri, Üsküdar Küçük Çamlıca’daki 2. Mahmut’a ait tarihi av köşkünde çekiliyor. Bu köşk, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan, estetik ve tarihi açıdan önemli bir yapı olarak biliniyor.

AİLE SAADETİ ÇEKİM YERLERİ

Aile Saadeti dizisinin çekimleri, İstanbul’un farklı bölgelerinde, özellikle Üsküdar ve çevresinde yoğunlaşıyor. Çengelköy ve Beylerbeyi'nde sahneler çekiliyor.