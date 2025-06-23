Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri

Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri
Konak, İstanbul, Üsküdar, ATV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin yeni dizisi Aile Saadeti, İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu mekanlarında çekiliyor. Özellikle konak çekimlerinin merkezde olduğu Aile Saadeti dizisi konak nerede, konak sahneleri ve çekim yerleri merak edildi.

16 Haziran'da yayın hayatına başlayan Aile Saadeti dizisi hem eğlenceli hikayesi hem de İstanbul'un göz alıcı mekanlarında çekilen sahneleriyle büyük ilgi topluyor. Aile Saadeti dizisi konak nerede merak edildi.

AİLE SAADETİ KONAK NEREDE?

Aile Saadeti dizisinin ana mekanlarından biri olan konak, İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Küçük Çamlıca’da bulunan tarihi bir köşk. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut’un av köşkü olarak kullandığı bu yapı, 6780 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde yer alıyor ve dizinin hikayesine ev sahipliği yapıyor.

660 metrekarelik kapalı alana sahip olan köşk, üç katlı mimarisi, altı odası ve iki salonuyla hem tarihi hem de görsel açıdan büyüleyici bir atmosfer sunuyor. 

Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri - 1. Resim

AİLE SAADETİ KÖŞK SAHNELERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin konak sahneleri, Üsküdar Küçük Çamlıca’daki 2. Mahmut’a ait tarihi av köşkünde çekiliyor. Bu köşk, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan, estetik ve tarihi açıdan önemli bir yapı olarak biliniyor.

Aile Saadeti dizisi konak nerede? Konak sahneleri ve çekim yerleri - 2. Resim

AİLE SAADETİ ÇEKİM YERLERİ

Aile Saadeti dizisinin çekimleri, İstanbul’un farklı bölgelerinde, özellikle Üsküdar ve çevresinde yoğunlaşıyor. Çengelköy ve Beylerbeyi'nde sahneler çekiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran'dan Orta Doğu'da ABD üslerine eş zamanlı füze saldırısıKassam Tugaylarından işgal askerlerine pusu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran Katar arası kaç km? Doha'nın konumu - Haberlerİran Katar arası kaç km? Doha'nın konumuAile Saadeti senaristi kim? Burak Aksak dizi ve filmleri - HaberlerAile Saadeti senaristi kim? Burak Aksak dizi ve filmleriAile Saadeti saat kaçta başlıyor, bitiyor? Yayın akışında belli oldu - HaberlerAile Saadeti saat kaçta başlıyor, bitiyor? Yayın akışında belli olduCTE tayin sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı açıldı - HaberlerCTE tayin sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı açıldıVictor Osimhen Galatasaray'dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyor - HaberlerVictor Osimhen Galatasaray'dan gitti mi? Yıldız ismin kararı merak ediliyorMeclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman açılacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi - HaberlerMeclis ne zaman tatile girecek, TBMM ne zaman açılacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...