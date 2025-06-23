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Aile Saadeti senaristi kim? Burak Aksak dizi ve filmleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile Saadeti senaristi kim? Burak Aksak dizi ve filmleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yaz sezonunda başlayan Aile Saadeti dizisi senaryosu ile dikkat çekti. Üç farklı ailenin bir konakta kesişen hayatlarını anlatan dizinin senaristi Burak Aksak daha önceki dizi ve filmleriyle dikkat çekti.

Burak Aksam ve Selçuk Aydemir, Aile Saadeti dizisiyle televizyon ekranlarına geri döndü. 16 Haziran'da yayın hayatına başlayan dizi, mizah dolu ve duygusal senaryosuyla izleyicinin dikkatini çekti. Aile Saadeti dizisi senaristi kim, Burak Aksak dizi ve filmleri merak edildi. 

AİLE SAADETİ DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Dizinin senaryosunu daha önce Leyla ile Mecnun'la adından söz ettiren Burak Aksak kaleme aldı. Aksak, kendine özgü mizahı ve üslubunu yansıtırken duygusal derinliği de olan bir hikaye tarzını benimsiyor. 

Aile Saadeti dizisi senaristi kim

BURAK AKSAK KİMDİR?

12 Eylül 1985 tarihinde doğan Burak Aksak, 2006 yılında kazandığı bursla Plato Film Okuluna girdi. Televizyon hayatına kuzeni Selçuk Aydemir ile senaristliğini yapıp yönettiği Ramazan Güzeldir dizisiyle başladı. 

Ardından fenomen haline gelen ve Onur Ünlü'nün yönettiği Leyla İle Mecnun dizisinin senaristliğini yaptı. BKM'nin yapımını üstlendiği Bana Masal Anlatma filminin hem senarist hem yönetmenliğini üstlendi. Çeşitli dizi ve film senaryolarında imzası olan Aksak, 2017 yılında Küsurat yayın evini kurdu. 

Burak Aksak kimdir

BURAK AKSAK DİZİ VE FİLMLERİ

Aile Saadeti - Senarist, 2025

50m2 - Senarist, 2021

Sen Kiminle Dans Ediyorsun - Yönetmen, senarist, 2017

Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan - Yönetmen, senarist, 2017

Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul - Yönetmen, senarist, 2017

Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek - Yönetmen, senarist, 2017

Kara Bela - Yönetmen, senarist, 2015

Bana Masal Anlatma - Yönetmen, senarist, 2015

Ben de Özledim - Senarist, oyuncu, 2013

Leyla ile Mecnun - Senarist, proje tasarım, 2011

Suskun Adam - Oyuncu, 2011

Ramazan Güzeldir - Yönetmen, senarist, 2009

Kurban - Yönetmen, senarist, 2009

Profesyonel - Oyuncu, 2008

Yüzük - Yönetmen, senarist, 2007

Adres Soran Adam - Oyuncu, 2007

Napsak Napsak - Yönetmen, senarist, 2007

Dünyanın Savaş Hali - Oyuncu, 2006

Ayrılık - Yönetmen, senarist, 2006

Gövde Gösterisi - Yönetmen, senarist, 2005

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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