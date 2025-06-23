Aile Saadeti saat kaçta başlıyor, bitiyor? Yayın akışında belli oldu

ATV'nin yaz döneminde ekrana gelen dizisi Aile Saadeti 2. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 23 Haziran akşamı ekranda olup olmayacağı merak edilen ve 20.00'de başlayan Aile Saadeti bitiş saati ATV yayın akışı ile belli oldu.

Başrollerinde Burak Dakak, Buse Meral, Hakan Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Aile Saadeti dizisi yakından takip ediliyor. 2. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek Aile Saadeti dizisi saat kaçta bitiyor yayın akışındaki yeri merak edildi.

AİLE SAADETİ DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Üç ailenin Saadet Hanım Konağı'nda yaşamaya başlamasının ardından gelişen olayları anlatan yaz dizisi Aile Saati ATV'de her pazartesi 20.00'de başlıyor. Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin karakterini birbirinden yetenekli oyuncular canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Burak Dakak, Buse Meral, Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al ve Zerrin Sümer gibi isimler yer alıyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

23 Haziran Pazartesi ATV yayın akışına göre 20.00'de başlayan Aile Saadeti dizisi 2. bölüm 23.15 civarı sona erecek. Bölümün ardından Tekrar bölümü 23.20 ve 02.00'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

AİLE SAADETİ DİZİSİ HANGİ GÜN?

Her Pazartesi, 20.00'de ATV'de ekrana gelen dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken yapımcılığı Sinehane üstleniyor.