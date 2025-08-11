Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gönlü el vermedi! Boş kalan direğe Türk bayrağını astı

Gönlü el vermedi! Boş kalan direğe Türk bayrağını astı

Edirne'de boş bayrak direği, duyarlı vatandaşın girişimiyle yeniden Türk bayrağıyla buluştu.

Edirne'de yıllar önce özel bir işletme tarafından dikilen direk, işletmenin el değiştirmesi ve belediyenin ilgisizliği sonrası uzun süre bayraksız kaldı.

25 yıldır esnaflık yapan Mikail Koç, duruma kayıtsız kalmadı. Kendi imkânlarıyla büyük bir bayrak satın alan esnaf, boş direğe Türk bayrağını çekti.

Koç, "Uzun zamandır bu güzergahı kullanıyorum ve burada bayrak direğimizin boş durduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. Gönlüm hiç el vermedi ve ben de giderek bir bayrak satın aldım. Bunu da gerekli izinleri alarak, sizlere danışarak göndere çektim. Bayrak zaafım var, boş görünce üzüldüm. Takınca çok mutlu oldum" dedi.

