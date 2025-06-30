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Dünyanın en büyüğü! Dev Türk bayrağı dağa ilmek ilmek işleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türk Bayrağı, İstiklal Madalyası, Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta 38 bin metrekarelik Türk bayrağı ile 6 bin metrekarelik İstiklal Madalyası 'Ahır Dağı' zirvesine işleniyor. Dünyanın en büyük bayrak çalışması hakkında Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş yerinde incelemede bulundu.

Onikişubat Belediyesi tarafından Ahır Dağı’nın zirvesine dünyanın en büyük Türk bayrağı nakşediliyor.

38 bin metrekarelik alan üzerine işlenen dev Türk bayrağının yanı sıra, 6 bin metrekarelik kırmızı zemin üzerine altın sarısı şeritli İstiklal Madalyasının da yer alacağı belirtildi.

Yapımı devam eden projenin, tamamlandığında Kahramanmaraş şehir merkezinin birçok noktasından da görülebileceği ifade edildi.

Dünyanın en büyüğü! Dev Türk bayrağı dağa ilmek ilme işleniyor - 1. Resim

Bayrağın çizim, zemine uygulama ve boya çalışmaları sürerken, tamamlandığında hem estetik hem de tarihi yönüyle şehre değer katması hedeflendiği kaydedildi.

"DEV BİR TÜRK BAYRAĞI AHIR DAĞI'NIN KALBİNE İŞLENİYOR"

Onikişubat Belediyesinin koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, yaz ayları içinde tamamlanması planlanıyor.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ta , "Burası Kahramanmaraş kurtuluş savaşında destan yazmış bir şehir. Şimdi o destanı yeniden yazmak için göğe uzanan bir sembol inşa ediyoruz. Dev bir Türk bayrağı Ahır dağının kalbine işleniyor. Bu dağlar sadece doğa değil bir milletin onurudur" dedi.

Dünyanın en büyüğü! Dev Türk bayrağı dağa ilmek ilme işleniyor - 2. Resim

Dünyanın en büyüğü! Dev Türk bayrağı dağa ilmek ilme işleniyor - 3. Resim

Dünyanın en büyüğü! Dev Türk bayrağı dağa ilmek ilme işleniyor - 4. Resim
Proje bittiğinde Ahır Dağındaki Türk bayrağı ve istiklal madalyasının görüntüsü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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