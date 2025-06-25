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Otel, hastane, yurt ve cezaevlerine yeni kurallar! Yenilenebilir enerji mecburi olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otel, hastane, yurt ve cezaevlerine yeni kurallar! Yenilenebilir enerji mecburi olacak
Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji, Otel, Hastane, Yurt, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalarda enerji verimliliğini artırmak için yeni kurallar belirledi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Resmî Gazetede yayınlanan, binalarda enerji performansına ilişkin yeni yönetmeliğe göre, yapı ruhsatına esas olan yapı inşaat alanı 2.000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar, cezaevleri gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen merkezî sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şart olacak. Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde, duvar içinde kalan tesisat da dahil olmak üzere cihaz, depo ve dağıtım hatları yüzey sıcaklığı ortam sıcaklığının 5 °C üzerine çıkmayacak şekilde yalıtılacak. Buna uygun tesisat yalıtımı yapılmayan binalara yapı kullanım izin belgesi verilmeyecek.

Binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin periyodik bakımları üretici firması tarafından belirlenen usul ve esaslara göre bina sahibi, yöneticisi, varsa enerji yöneticisi veya işletmecisi tarafından yaptırılacak. Devletin güvenlik ve emniyeti ile TSK’nın harekât ve ülke savunması bakımından gizlilik arz eden yapılarda, Millî Savunma Bakanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait harekât, eğitim, güvenlik ve savunma amaçlı yapılarda, mülkiyeti kime ait olursa olsun Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi mecburi olmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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