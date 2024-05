Konya’dan İslam dünyasına seslendiler: İnsanlık suçu işleyen İsrail zulme hemen son vermeli

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı ortak karar bildirisini okuyarak “İşlediği insanlık suçlarından İsrail’i şiddetle telin ediyor, uyguladığı zulme kayıtsız ve şartsız bir an önce son vermesi için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Altay, İslam medeniyetinin derin köklerinden beslenerek geleceğe umutla bakan projeler ve stratejiler üzerinde durduklarını ifade etti.

Başkan Altay “Birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda, bilgi paylaşımının, kültürel ve ekonomik iş birliğinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Bu toplantıda ele aldığımız konular ve yaptığımız tartışmalar, bizlere İslam dünyasının geleceğine dair yeni perspektifler kazandırdı. Kardeşlik ve dayanışma ruhuyla, şehirlerimiz arasındaki bağları güçlendirmek, refahını artırmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önemli adımları hep birlikte attık” dedi.

Başkan Altay, toplantılar boyunca devamlı olarak, Gazze’de İsrail’in hain saldırıları nedeniyle soykırıma uğrayan Filistinlilere destek olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: Dünyanın her bir köşesindeki mazlumların sesi olmak için kararlılığımızı vurguladık. Buradan bir kez daha barışın derhâl sağlanması gerektiğini belirtmek istiyorum. Filistinli kardeşlerimizin bir an önce huzur ve barış dolu yarınlara uyanması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması barış ve istikrar için tek şarttır. Bizler de barış tesis edildikten sonra başta Gazze olmak üzere yıkılan şehirlerin yeniden inşası için gayretle çalışmaya hazırız. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.

DAYANIŞMA RUHU GÜÇLENDİ

İslam şehirlerinin küresel arenada daha aktif olması ve sesini tüm dünyaya duyurabilmesi için gerekli adımları atmaya hazır olduklarının altını çizen Başkan Altay “Bugün burada aldığımız kararlar ve belirlediğimiz stratejiler, hem şehirlerimizi hem de coğrafyamızı daha ileriye taşıma konusunda bizlerin yolunu aydınlatacaktır. OICC’nin misyonu doğrultusunda, İslam dünyasının şehirleri olarak birbirimize olan desteğimiz, ortak sorunlara bulduğumuz çözümler ve yeni projeler, geleceğe yönelik umutlarımızı daha da pekiştirdi. Konferansın, İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğine ve ortak hedeflerimize ulaşma yolunda bizlere yeni kapılar açtığına inanıyorum. Bu değerli buluşmanın sonuçlarının, şehirlerimize ve bölgelerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Konferansımıza katılım sağlayan tüm üyelerimize, bilim insanlarımıza ve tüm konuklara yürekten teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Altay, Konya’nın tarih boyunca misafirperverliğiyle, hoşgörüsüyle ve samimiyetiyle tanınmış, bu değerleri nesilden nesile aktarmış bir şehir olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Şehrim Konya, üstlenmiş olduğu uluslararası görevler ve yerel diplomasinin en üst seviyede kullanılması vizyonu sayesinde bu zamana kadar pek çok başarı elde etmiştir. Bugün sizleri burada ağırlamak da, şehrimizin bu değerlerini ve geleneğini devam ettirmek adına bizler için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır. Bu önemli konferans, bizler için sadece bir ev sahipliği görevi değil, aynı zamanda kalplerimizde derin izler bırakan bir dostluk vesilesi olmuştur. Konya’nın açık yürekliliği ve misafirperverliği, sizlerin gönüllerinde de güzel hatıralar bırakmışsa, bundan büyük bir mutluluk duyarız. Her zaman olduğu gibi, kapılarımız ve gönüllerimiz sizlere daima açıktır. Konya’nın barış ve kardeşlik mesajını kalplerinizin en ulvi yerinde taşıyacağınıza inanıyorum.

“HUZUR İÇİN DAYANIŞMA ŞARTTIR”

Konya Valisi Vahdettin Özkan da “Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Konya’mız asırlardır ilim ve irfanın cazibe merkezi olmuş, alimlerin geldiği bir belde olmuştur. Bu ilmin şekillendirmiş olduğu değerler kalkınmayı da beraberinde getirmiştir. Esas olan insanların huzurudur, güvenidir, yaşam kalitesinin artması ve geleceğe güvenle bakmasıdır. İnsanlık âleminin huzur ve güven içinde yaşaması en önemli önceliktir. Özellikle günümüzde huzuru tehdit eden hususların arttığı da malumunuzdur. Huzurun tesisi için temel insani değerler ve dayanışma şarttır. İslami şehirlerin kendi aralarında geliştirmiş olduğu organizasyonlar, maddi birliktelik, ekonomik birliktelik ve tecrübe paylaşımı gibi hususlarla beraber değerlerin gelecek nesillere aktarılması yönünde de çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Toplantıda alınan kararların hayra, berekete, barışa vesile olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

İSRAİL'E BOYKOTA DESTEK VERİLMELİ

Başkan Altay programın kapanış oturumunda OICC 15. Genel Konferansı tarafından Konya’da kabul edilen tavsiye kararlarını okudu:

>> 21. yüzyılda işlediği insanlık suçlarından dolayı en şiddetli kelimelerle İsrail’i telin ediyor, Gazze, Filistin ve Lübnan’a karşı uyguladığı zulme kayıtsız ve şartsız bir an önce son vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

>> Sosyal ve ekonomik dayanışmanın kuvvetlendirilmesi, ortak tehlikelere karşı tek vücut olarak hareket edilmesi bu çerçevede başta Gazze olmak üzere şehirlerin yıkımına sebep olan bütün savaşların acilen durdurulması yolunda her türlü imkânın seferber edilmesi için girişimlerin başlatılması.

>> Başta Gazze olmak üzere yıkılan şehirlerin yeniden imarı konusunda üyeler arasında ortak çalışma zeminlerinin oluşturulması, oluşturulan bu zeminlerin desteklenmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi her türlü katkının verilmesi.

>> Üye şehirlerimizin İsrail ile bağlantılı birey, kurum ve kuruluşlar ile bağlantılı mal ve hizmet alımında bulunmayarak dünya çapında yürütülen ekonomik boykota katkı ve bu konuda şehir halklarının bilinçlendirilmesi çalışmalarına önem verilmesi.

>> Şehir kültürünün, kimliğinin ve dokusunun korunması ve olası savaş veya doğal afetler dolayısıyla yıkılması durumunda şehri yeniden restore edebilmek için gerekli her türlü imar planları, önemli bina röleveleri gibi teknik bilgi ve verilerin kayıt altına alınarak muhafaza edilmesi.

>> İslam şehirlerinde yaşamak zorunda bırakılan mültecilerin insanca ve kardeşçe hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılması gerekenler konusunda üyeler arasında tecrübe paylaşımı ve dayanışma zeminlerinin artırılması ve özellikle şehirlerimizde öğrenim hayatını sürdüren ülkesinden, ailesinden destek alamayan uluslararası öğrencilerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi.

>> Günümüzde küresel anlamda şehirlerin karşı karşıya olduğu küresel iklim krizi, mülteci sorunu, gıda güvenliği gibi meselelerin çözümü konusunda üyelerimiz arasında farkındalığın artırılması, tecrübe paylaşım projelerinin yürütülmesi, uluslararası alanda kurulmuş olan yerel yönetimler arası teşkilatlarda üyelerimizin görüşlerinin aktif olarak yansıtılması. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulmuş olan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne üye olunarak faaliyetlerin desteklenmesi.

>> Türkiye’de yürütülmekte olan Sıfır Atık çalışmalarıyla ilgili olarak üyelerimizin Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türkiye’de şehirlerle iletişim içerisinde olarak bu tecrübelerinden faydalanması, atık yönetimi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin atık toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi, atık önleme yaklaşımı ile çevre kirliliğinin azaltılması yönünde ortak çalışma yürütülmesi.

>> Üyeler arasında iş birliğinin sürecinin etkin olarak sürdürülebilmesi için OICC’nin koordinasyon kapasitesinin artırılması yönünde girişimlerin başlatılması hususlarında üyelerimize çağrıda bulunuyoruz.