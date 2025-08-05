5 tanesi 1 kilo! Toptan almak için farklı şehirlerden gelen var
Denizli'de bulunan Süleymanlı Yaylası'nda yetişen erikler büyüklüğü ile dikkat çekiyor. 5 tanesinin 1 kilo geldiği erikler için farklı şehirlerden toptan alım için gelenler olduğu bildirildi.
Denizli’nin Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgelerinden olan Süleymanlı Yaylası'nda yetiştirilen erik hasatları sürüyor. Üreticiler bahar aylarından görülen aşırı soğuklardan dolayı iri eriklerde verimin düştüğünü belirtirken, kalitenin ise yüksek olduğunu söyledi.
BÜYÜKLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Bölgede yetiştirilen iri erikler büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Üreticiler 5 adet eriğin 1 kilo geldiğini söylüyor.
FARKLI İLLERDEN TOPTAN ALMAYA GELEN VAR
Buldan Süleymanlı Muhtarı ve erik yetiştiricisi Metin Uz, yaklaşık bin ağaçtan bu yıl 1,5 ton ürün aldığını ifade etti. Beş adet eriğin 1 kilo geldiğini vurgulayan Metin Uz şunları söyledi:
"İri erik yemesi, tadı ve aromasıyla çok büyük ilgi görüyor. Dört, beş yıllık fidanlarımızdan ben geçtiğimiz yıl yüksek verim almıştım. Ancak bu yıl yaşadığımız soğuklar nedeniyle verim çok düştü. Bölgemizin iklimi, nemi, havası bu cins erik yetiştirmek için çok elverişli. Erik almak için Bursa, Denizli ve Aydın bölgesinden toptan alıcılar geliyor. Allah bereketli ürünler versin"