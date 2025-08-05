5 tanesi 1 kilo! Toptan almak için farklı şehirlerden gelen var

Denizli’nin Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgelerinden olan Süleymanlı Yaylası'nda yetiştirilen erik hasatları sürüyor. Üreticiler bahar aylarından görülen aşırı soğuklardan dolayı iri eriklerde verimin düştüğünü belirtirken, kalitenin ise yüksek olduğunu söyledi.

BÜYÜKLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede yetiştirilen iri erikler büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Üreticiler 5 adet eriğin 1 kilo geldiğini söylüyor.

Metin Uz

FARKLI İLLERDEN TOPTAN ALMAYA GELEN VAR

Buldan Süleymanlı Muhtarı ve erik yetiştiricisi Metin Uz, yaklaşık bin ağaçtan bu yıl 1,5 ton ürün aldığını ifade etti. Beş adet eriğin 1 kilo geldiğini vurgulayan Metin Uz şunları söyledi: