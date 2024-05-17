Kriptoda haciz kalkıyor, hapis geliyor

Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, kriptoda haciz kalkacak, kripto varlıkları zimmetine geçirenlere hapis cezası gelecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye’nin, Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF) gri listesinden çıkması için önemli kriterlerden biri olan kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre; kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alması zorunlu olacak. Şirket, güvenli bir sistem oluşturacak, bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarının kurulumunda TÜBİTAK kriterleri esas alınacak.

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Hizmet sağlayıcıları, bir ay içinde SPK’dan izin almak zorunda. Almadan faaliyet gösterenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Başvuru yapmayanlar için 3 ay içinde tasfiye kararı alacak. Şirketin borçları nedeniyle müşterilerin kripto para varlıkları haczedilmeyecek.

Kripto varlıkları kendisi ya da başkasının zimmetine geçiren şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplarına 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile zararı tazmine mahkumiyet geliyor. Hileli davranışlar hâlinde faile 14 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Zimmet suçu davaları fiilin işlendiği ilin 1 numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Bu suçtan mahkûm olanlar, Hazineye borç ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar malvarlıklarından tahsil olunamadığı sürece, şartlı salıverilemeyecekler. Teklifte, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir düzenleme yer almıyor.

Ancak şirket gelirlerinden SPK ve TÜBİTAK’a %1’er pay aktarılacak. Hizmet sağlayıcıların müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran veya sınırlandıran sözleşmeler geçersiz sayılacak. Platformlar müşterilerin itiraz ve şikâyetlerini etkin şekilde çözecek dâhili mekanizmalar kuracaklar. Kitle fonlama platformlarının ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine üye olmaları da zorunlu tutuluyor. Teklifle, yurt dışındaki kripto borsaların kullanımı da sonlandırılıyor.