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Köylerini terk etmeyenler kazandı: 3 üründen yılda 30 milyon lira kazandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Köylerini terk etmeyenler kazandı: 3 üründen yılda 30 milyon lira kazandılar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kırsal göçü önlemek için verilen destekler meyvesini veriyor. Kentte ormanlık alanda kestane, defne yaprağı ve trüf mantarını toplayarak geçimlerini sürdüren köylüler yıllık toplam 30 milyon lira kazanıyor.

Köyden kente göçü önlemek için yapılan projeler ve destek ödemeleri kalkındırmaya devam ediyor. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler orman köylüsüne gelir kapısı oluyor. Samsun’da25 bin dekar defne ormanı mevcut olup, yıllık yaklaşık bin 500 ton üretim yapılmakta ve köylülere 27,5 milyon TL gelir sağlanıyor.

400 TON TOPLUYORLAR

Samsun’da 40 bin dekar alan da kestane ormanı bulunuyor. Bu ormanlarda yaklaşık 400 ton üretim yapılıyor ve köylüler yaklaşık 2,4 milyon TL gelir sağlıyor.

Köylerini terk etmeyenler kazandı: 3 üründen yılda 30 milyon lira kazandılar - 1. Resim

Ayrıca Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık 70 kilo trüf mantarı toplanıyor. Bu ürünler, orman köylülerine gelir kapısı oluyor.

Köylerini terk etmeyenler kazandı: 3 üründen yılda 30 milyon lira kazandılar - 2. Resim

29 AİLEYE 13 MİLYON

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi (ORKÖY) Projesi ile kırsal göç önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Samsun’da 2025 yılında süt sığırcılığı, traktör, tambur ve süt koyunculuğu olmak üzere 29 aileye toplamda 13 milyon 568 bin TL kredi desteği verildi.

Köylerini terk etmeyenler kazandı: 3 üründen yılda 30 milyon lira kazandılar - 3. Resim

Bunun haricinde Alaçam ve Bafra’da ORKÖY’den orman köylüsü 4 aileye traktör alımı için 7 yıl geri ödemeli yüzde 20’si hibe, sıfır faizli,1’er milyon TL olmak üzere toplamda 4 milyon TL kredi desteği verildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'daki projeleri ve doğal kaynak kullanımı sayesinde hem kırsal kalkınma destekleniyor hem de orman köylüsünün ekonomik refahının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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